Grazi Massafera e filha curtindo show de Anitta e Erika Januza estão entre famosos no RiR

Como em todas as edições, celebridades da televisão, da música e de outras áreas do entretenimento lotaram os camarotes do Rock in Rio.

Entre os rostos conhecidos que apareceram no festival neste sábado (5), terceiro dia do último fim de semana de programação, estão Erika Januza, 34, Leonardo Miggiorin, 37, e Elba Ramalho, 68.

Ingrid Guimarães, 47, levou a filha, Clara, ao show do Projota, no começo da tarde. Junto dela estavam Grazi Massafera, 37, e a pequena Sofia, fruto de seu relacionamento com Cauã Reymond.

As duas últimas roubaram a cena mais tarde, enquanto assistiam ao show de Anitta. Com a filha nos ombros, Grazi foi focada pela câmera, enquanto ela cantava "Onda Diferente" junto com a cantora e seu público.

Falando em Anitta, Pedro Scooby foi ao festival mas não acompanhou o show da ex. "Toda separação machuca", comentou.

Outra atriz a dar as caras no Rock in Rio foi Antonia Fontenelle, 39, que comentou sobre o imbróglio com Flávia Alessandra e disse que estava no evento para curtir os shows de Anitta, The Black Eyed Peas e Pink.

Em clima de romance, Laryssa Ayres, 22, também marcou presença ao lado da namorada, Maria Maya, 38. No camarote ao qual compareceu, ela falou sobre ter expulsado um homem de um vagão de metrô do Rio na última quinta (3).

Neste domingo (6), o cantor Kevinho, que não pôde se apresentar no festival por causa de uma intoxicação alimentar, homenageou Anitta nas redes sociais. "Você sabe que tenho muito orgulho de você! Te amo meu amor, o mundo é seu".

