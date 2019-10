Grazi Massafera e Caio Castro fazem trilha juntos no Rio de Janeiro

Grazi Massafera e Caio Castro fizeram trilha juntos na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, no último sábado (12). O ator apareceu acidentalmente nos stories compartilhados pela protagonista de "Bom Sucesso" em seu perfil do Instagram.

A Pedra da Gávea é uma montanha monolítica localizada na Floresta da Tijuca. Reprodução/Instagram

Os dois não assumiram o romance publicamente, mas já foram vistos juntos na festa de aniversário do apresentador Luciano Huck, no início de setembro. Caio também publicou o momento da escalada nas redes sociais.

A Pedra da Gávea é considerada uma das trilhas mais difíceis do Rio de Janeiro. O desafio mais crítico do trajeto é a "Casqueira", um paredão com cerca de 30 metros de altura. É necessário utilizar equipamentos de escalada para dar continuidade ao percurso.