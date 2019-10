Globo Repórter exibe programa em homenagem a Fernanda Montenegro nesta sexta-feira

Em comemoração aos 90 anos de Fernanda Montenegro, o Globo Repórter exibirá um programa sobre a atriz nesta sexta-feira (11). A entrevista especial, concedida ao repórter Edney Silvestre, foi gravada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, local onde a artista viveu alguns de seus personagens mais emblemáticos.

A aniversariante do dia 16 de outubro relembra momentos da infância e seus primeiros passos na carreira, como o começo no teleteatro e o primeiro emprego, no qual desempenhou a função de locutora, na Rádio MEC.

Dentre as principais recordações, o Globo Repórter resgata nos arquivos do jornal ‘O Globo’ a primeira crítica à atriz, escrita por Gustavo Doria, em 1950. “E essa jovem surpresa que é Fernanda Montenegro, que a bem dizer, rouba todas as cenas onde aparece”, revela o documento.

A filha, Fernanda Torres, também participa, com um depoimento emocionado, mencionando o comprometimento da mãe com o trabalho e suas qualidades únicas. Além dela, outros artistas como Renata Sorrah, Nicette Bruno, Edson Celulari e Silvio de Abreu foram convidados a falar sobre a homenageada.

Para os estados do Nordeste, o Globo Repórter apresenta, nesta sexta-feira, um especial sobre Irmã Dulce, que será canonizada no domingo (13). A homenagem de 90 anos de Fernanda Monenegro será exibida para os telespectadores nordestinos no dia 18 de outubro.