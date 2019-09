"Frozen 2" tem novo trailer divulgado nesta segunda (23); confira

Com estreia prevista para o dia 02 de janeiro nos cinemas, o filme "Frozen 2" ganhou um novo trailer na manhã desta segunda-feira (23). O longa mostra a sequência da primeira história das irmãs Ana e Elsa. Lançado em 2013, ele se tornou o filme de animação com a maior bilheteria de todos os tempos.

No novo trailer divulgado, Elsa está aprendendo a lidar com os poderes mágicos, além de entender a necessidade de saber sobre seu passado. "Nós sempre tivemos medo de os poderes de Elsa serem muito para esse mundo. Agora nós temos que torcer para eles serem suficientes", diz um dos trolls, também visto no primeiro filme.

Confira o novo trailer: