Filme baseado em clássico da literatura americana ganha trailer com Meryl Streep e Emma Watson

A obra "Mulherzinhas", de Louisa May Alcott (1832-1888), um dos grandes clássicos da literatura americana, ganha mais uma versão para o cinema, desta vez com direção de Greta Gerwig, conhecida pela parceria com o cineasta Noah Baumbach ("Frances Ha" e "Mistress America") e pelo sucesso "Lady Bird - Hora de Voar", indicado ao Oscar no ano passado.

Ainda sem previsão de lançamento no Brasil, o filme ("Little Women", no original, e "Adoráveis mulheres" por aqui) deve estrear ainda no fim deste ano nos Estados Unidos, e teve trailer divulgado na última terça-feira (13).

Chama a atenção o elenco de peso que dará vida à trama. Meryl Streep, Emma Watson, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet e Laura Dern integram o time, o que possivelmente renderá ao longa indicações ao prêmio mais cobiçado da indústria cinematográfica.

Enredo

"Little Women" é um drama familiar que acompanha a vida das jovens Amy, Jo, Beth e Meg após a Guerra Civil Americana (1861-1865). A história tem traços de romance histórico e inspirações autobiográficas de sua autora.

Publicado pela primeira vez em 1868, o livro aborda questões feministas de forma leve e aberta, algo notado no trailer da nova versão. Não é a primeira vez que a obra é adaptada, porém. Desde uma versão muda de 1914 até uma minissérie da BBC exibida em 2017, foram várias as maneiras de contar o clássico.

A versão mais conhecida talvez seja a de 1994, dirigida por Gillian Armstrong e com elenco composto por Susan Sarandon e Winona Ryder.

No ano passado, "Mulherzinhas" completou 150 anos, e você pode ler a resenha publicada no Diário do Nordeste sobre "As Garotas Spring", livro escrito por Anna Todd que revisita o clássico em comemoração à data.