Festival Fartura oferta pratos entre R$10 e R$35

Após proporcionar experiências gastronômicas ao público de Belém, Brasília, São Paulo, Tiradentes, Belo Horizonte, Porto Alegre e Lisboa, o Festival Fartura encerra a sua quinta edição em Fortaleza, completando sua passagem pelas cinco regiões do Brasil. Com chefs e produtores de várias partes do país, o evento acontece na Praça das Flores no próximo fim de semana, nos dias 23 e 24 de novembro.

Mar de Rosas, Verdelima Restaurante, Parrileiro, Hey Joe Food 'n' Bar, Tapioqueira da Xuxa, Rosa Celeste, Sucré Patisserie, Culinária da Van, O Banquete e Quitando do Pastel são os restaurantes cearenses que fazem parte do time que compõe o menu gastronômico do festival. Da entrada à sobremesa, os chefs prepararam um cardápio com preços acessíveis, que variam entre R$10 a R$35.

A Plataforma Fatura se afirma como uma iniciativa que permite a conexão entre os integrantes da cadeia produtiva da gastronomia, desde os chefs ao público consumidor. O conteúdo produzido desses encontros é transformado em livros, webséries e filmes disponibilizados no site do projeto.

O festival já percorreu 77 mil quilômetros, levando histórias, personagens, ingredientes e receitas a mais de 264 cidades.

Serviço

23 e 24 de novembro, 12h às 22h (sábado) e 12h às 20h (domingo), na Praça das Flores (Av. Desembargador Moreira, Aldeota). Gratuito. Mais informações: www.farturabrasil.com.br