Fernando Anitelli do Teatro Mágico faz show em Fortaleza neste sábado (31)

Neste sábado (31), o músico Fernando Anitelli, integrante e criador do grupo musical O Teatro Mágico, traz o mais novo show para Fortaleza. A apresentação acontece no Theatro Via Sul Fortaleza.

O projeto "O Teatro Mágico Voz e Violão" tem a proposta de ser um show intimista, em que o artista fica cara a cara com o público. A turnê ainda passa pelos estados de Pernambuco, Manaus, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Formado em 2013, o grupo reúne elementos musicais, circenses, teatrais e literários. Com mais de dois milhões de álbuns vendidos, com sete CDs autorais, três DVDs, quatro músicas em novelas e um dos maiores projetos de música independente nacional, O Teatro Mágico se consolidou como um dos grandes nomes da música brasileira.

Serviço

O Teatro Mágico Voz e Violão

Sábado (31), às 21h

No Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz)

Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia) no mezanino; R$80 (inteira) e R$40 (meia) na plateia.

Mais informações: 3099.1290