Famosos reagem contra fala de Bolsonaro ao chamar Nordeste de "Paraíba"

Além das críticas da cantora Alcione, a fala de Jair Bolsonaro sobre o Nordeste continua a repercutir negativamente nas redes sociais. Neste sábado (20), o termo #OrgulhodoNordeste figurou entre os assuntos mais comentados do Twitter, com mais de 46 mil publicações.

Várias personalidades também reagiram publicamente, exaltando a região. A influencer Thaynara OG exigiu seriedade dos governantes. "O Nordeste merece respeito. É inadmissível que o Presidente se dirija a nós, povo nordestino e maranhense, de forma discriminatória e ofensiva. E que entendam que a missão de governar para todos os brasileiros exige seriedade e impessoalidade no trato com a coisa pública". Já o cearense Xico Sá pediu que "democracia plena volte ao Brasil".

A cantora Daniela Mercury reforçou o discurso de Alcione. "É isso aí, amiga! Somos mais de 56 milhões de cidadãos! Viva o Nordeste".

Nascido no Rio de Janeiro, o cartunista Maurício Ricardo ressaltou a diversidade do brasileiro. "Sou fluminense criado em Minas, mãe mineira e pai paulista. Sogro japa de SP, sogra nordestina empreendedora e batalhadora, com loja no interior do Maranhão. O Brasil é um e único. Nordeste, Me chama que eu vou". Assim como a atriz Mariana Xavier. "Filha de pernambucana, neta de paraibano e potiguar, e uma identificação absurda com o povo nordestino! Têm meu carinho, meu respeito e minha admiração! Nordeste, meu país".

Fala de Bolsonaro

O presidente criticou o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), durante o café da manhã com jornalistas, na sexta-feira (19). Na ocasião, ele usou o termo "paraíba" de forma pejorativa para se referir aos nordestinos. "Daqueles governadores de 'paraíba', o pior é o do Maranhão", disse Bolsonaro.