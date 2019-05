Ex-RBD, Christian Chávez, vem a Fortaleza para show intimista

O mexicano Christian Chávez, ex-participante do grupo RBD, volta a Fortaleza para um show intimista e acústico no dia 13 de setembro, no Hotel Gran Marquise. Os ingressos já estão à venda. No evento, os fãs poderão conhecer e tirar fotos com ele.

O ator esteve no Brasil ano passado para lançar o EP Conectado, que contou com participação dos cantores brasileiros Lexa, Gustavo Mioto e Li Martins.

Christian fez sucesso pelo papel de Giovanni na novela mexicana Rebelde, um dos maiores fenômenos da teledramaturgia e música nos anos 2000.

Serviço

Dia 13 de setembro, no Hotel Gran Marquise (Av. Beira Mar, 3980, Mucuripe).

Ingresso: de R$350 a R$650.

Disponível em: http://www.ingressooficial.com/