Especialista em carnes na brasa

O cardápio rústico e a decoração faroeste chamam a atenção no restaurante Azougue Express. Inaugurado em junho de 2019, no Shopping RioMar Kennedy, o restaurante tem como foco oferecer carnes na brasa, cortes e produtos selecionados. “O Azougue é um ambiente descontraído e diferenciado, com a decoração voltada para o faroeste americano. Com o buffet variado e sabor diferenciado, o Azougue proporciona qualidade e preço para o cliente”, destaca Jade Leal, analista de marketing da empresa.

Como explica Jade Leal, o restaurante busca oferecer praticidade aos clientes que não querem esperar para se servir. No buffet de almoço, há guarnições como arroz, feijão tropeiro e purê de aipim. Os clientes podem ser servir das opções e escolher a proteína de preferência. “Temos um buffet variado com guarnições e saladas. Dentre as opções de destaque temos o feijão tropeiro, arroz biro biro e a farofa rica”, destaca a analista.

Happy Hour

Para relaxar no happy hour, o restaurante Azougue Express oferece promoção de torre de cerveja todos os dias. Além disso, o público é convidado a se deliciar com petiscos preparados na hora, como batata frita, linguiça toscana e carne do sol.

Por não possuir atendimento em mesa, os clientes são direcionados a se servir e buscar as mesas da praça de alimentação do shopping. Como forma de pagamento, são aceitos débito, crédito e dinheiro.



Azougue Express

Shopping RioMar Kennedy, piso L3

Funcionamento: Diariamente, de 11h às 22h

Contato: (85) 3287-6393.