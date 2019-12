Encontro Mestres do Mundo abre nesta quarta-feira (4) com extensa programação gratuita, em Sobral

Aconteceu na noite desta quarta-feira (4) a abertura do XIII Encontro Mestres do Mundo, em Sobral. A edição deste ano tem como tema Construindo resistência entre girassóis e mandacaru".

A programação teve início com o Cortejo Ritual de Abertura que partiu da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretinhos em direção à Arena dos Mestres, localizada na Praça São João. A cerimônia contou com a presença do Mestre Rainha Almeida, do Secretário da Cultura do Estado, Fabiano Piúba, e da curadora do Encontro, professora Lourdes Macena.

Abertura do Encontro Mestres do Mundo Thiago Nozi

Além da coroação das rainhas dos maracatura Reis de Paus e Nação Tremembé. O evento trouxe ainda shows do grupo mexicano Fuocco di Strada, o Coco São Francisco, de Juazeiro do Norte, e o Grupo Bongar de Recife (PE).

A programação segue até o dia 7 de dezembro e reúne os Tesouros Vivos da Cultura do Ceará, representados pelos 78 Mestres e Mestras da Cultura vivos, 13 grupo e três coletividades.

Serviço

XIII Encontro Mestres do Mundo

De 4 a 7 de dezembro de 2019

Local: Sobral-CE

Horário: 09h à meia noite

Classificação: Livre

Programação gratuita e aberta ao público