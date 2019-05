Empreendedores da Ibiapaba se preparam para o Festival Nacional Mel, Chorinho e Cachaça

A cidade de Viçosa do Ceará irá receber de 20 a 22 de junho o Festival Nacional Mel, Chorinho e Cachaça, uma realização da Prefeitura Municipal e do Sebrae. Com uma proposta única de integrar o turismo, a cultura e o agronegócio na região, o Festival mistura o chorinho (estilo musical genuinamente brasileiro), a gastronomia e a oportunidade do desenvolvimento dos negócios locais produtores de mel e cachaça, levando a uma movimentação turística intensa, tanto na cidade-sede, como nos demais municípios integrantes da Rota Mirantes da Ibiapaba.

Como preparação para o evento, o Sebrae está promovendo uma série de capacitações para os empreendedores do agronegócio, hospedagem e alimentação fora do lar. Entre os beneficiados estão os produtores de mel e de cachaça artesanal, que estão sendo acompanhados por consultores especialistas nestas áreas. Um dos objetivos deste trabalho é qualificar ainda mais a produção local. Além disso, será feita a curadoria dos produtos que serão expostos durante os três dias de festival.

Outro público beneficiado é o setor de hospedagem. De acordo com Lucileide Lourenço, gestora do projeto de turismo do Sebrae na Ibiapaba, a ideia é preparar os empreendedores para atender adequadamente a grande quantidade de turistas gerada pelo Festival. “Além do trabalho que já desenvolvemos permanentemente com os hotéis e pousadas, estamos ainda fazendo ações de orientação e adequação junto a proprietários de casas que são alugadas por temporadas”.

Segundo a gestora, o objetivo desta ação é informar sobre esse formato de hospedagem, bem como orientar a questão da elaboração dos contratos e da precificação. “Tudo isso, para que não faltem opções de hospedagem de qualidade para os visitantes, pois no final quem sai ganhando com os turistas satisfeitos é a Rota Mirantes da Ibiapaba e seus empreendedores”.

Lucileide destaca ainda que está sendo feito um trabalho de sensibilização com todos os empreendedores dos municípios da Rota, para que eles participem ativamente das ações do Festival. Umas destas formas de participação, segundo ela, é a oferta de passeios para os visitantes nos destinos e atrativos da rota. “Queremos que o turista que veio para o festival possa aproveitar e conhecer as belezas e os equipamentos que compõem a rota”.

Mirantes da Ibiapaba

A Rota Mirantes da Ibiapaba é uma iniciativa do Sebrae, juntamente com empreendedores locais e parceiros do setor público, para a estruturação de um roteiro turístico envolvendo os municípios de Viçosa do Ceará, Tianguá, Ubajara, São Benedito, Guaraciaba do Norte, Carnaubal, Ipu e Ibiapina.

A região, que se destaca pelo clima e pela exuberância de sua vegetação, é também um dos principais polos do estado para a prática do turismo de aventura e a prática do voo livre e parapente. O território possuía ainda uma vasta riqueza cultural de herança indígena, que se expressa principalmente no artesanato e na gastronomia. Também se destaca pela tradição da produção de cachaças artesanais e licores.

Artesãos da Rota das Emoções levam sua produção para desfilar no Dragão

Artesãos dos municípios de Camocim, Chaval e Barroquinha, integrantes da Rota das Emoções, terão a oportunidade de levar suas criações para o maior encontro da moda autoral da América Latina, o DFB Festival 2019, que está sendo realizado até 18 de maio na Praia de Iracema. A ação faz parte de uma parceria do Sebrae com a organização do Dragão Fashion, com o objetivo de valorizar e aprimorar a produção dos artesãos do território da Rota das Emoções, além de promover a conexão entre os segmentos do artesanato, moda e turismo.

A ação do Sebrae envolveu também os empreendedores da comunidade de Sítio Alegre, no município de Morrinhos, que é um polo de confecção de moda íntima e moda praia. O trabalho destes empreendedores e dos artesãos da Rota das Emoções será apresentado no Dragão Fashion, em um desfile que será realizado na sexta-feira(17), a partir das 21 horas.

Como preparação para o evento, foram desenvolvidas ações de capacitação dos artesãos participantes com consultores da área da moda. A partir deste trabalho foi elaborada uma coleção especial que será apresentada no desfile, tendo como ênfase as tipologias crochê, palha, chita e escama de camurupim.

Rota das Emoções

A Rota das Emoções liga três estados do nordeste brasileiro - Maranhão, Piauí e Ceará e envolve 14 municípios. No Maranhão, os municípios que integram a rota são Barreirinhas, Paulino Neves, Araioses, Tutóia e Santo Amaro. Já no Piauí, são Ilha Grande, Parnaíba, Luís Correia e Cajueiro da Praia. No Ceará, os municípios que fazem parte do roteiro são Barroquinha, Camocim, Chaval, Cruz e Jijoca de Jericoacoara.

SERVIÇO

DFB Festival

Desfile da Coleção Sebrae apresenta Rota Jeri + Lindebergue Fernandes

Data: 17 de maio

Hora: 21h

Local: Aterro da Praia de Iracema

Mais informações: http://www.dfhouse.com.br