As inscrições para a 16ª edição do Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados estão abertas, até o dia 22 de março deste ano, no site da Oi Futura. O programa destina recursos para financiamento total ou parcial de projetos aprovados em leis estaduais e municipais de incentivo à cultura seguindo duas linhas de seleção: uma para iniciativas de todo o país e outra voltada para a programação do Centro Cultural Oi Futuro, no Rio de Janeiro.

Artistas e produtores culturais podem apresentar propostas de festivais, espetáculos, exposições, performances e outras manifestações criativas e originais que valorizem a convergência de linguagens, a cocriação e a conexão entre pessoas e ideias.

Também podem ser inscritas propostas que contemplem a integração do Museu das Telecomunicações com seus públicos e a ocupação do LabSonica, laboratório de experimentação no campo do som e da música, que completa seu primeiro ano de atividades.

Roberto Guimarães, gerente executivo do Oi Futuro, acredita no edital como forma de disseminar e inovar. “A Oi acredita na arte como ponto de partida para o desenvolvimento de novos processos e inovação, por isso nos orgulhamos de ser uma das maiores patrocinadoras privadas da cultura brasileira”, comenta.

Futuro

O instituto de inovação e criatividade da Oi, mais conhecido como Oi Futuro, promove ações de Educação, Cultura, Inovação Social e Esporte para melhorar a vida das pessoas e transformar a sociedade. O instituto impulsiona iniciativas colaborativas e inovadoras, fomenta experimentações e estimula conexões que potencializam o desenvolvimento pessoal e coletivo.

Catalisador criativo cultural, o Oi Futuro impulsiona pessoas através das artes, estimula a cocriação e promove o acesso à cultura na era digital. O instituto mantém um centro cultural no Rio de Janeiro, com uma programação que valoriza a produção de vanguarda e a convergência entre arte contemporânea e tecnologia, e realiza o Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados, que seleciona projetos em todas as regiões do país por meio de edital público.

O Museu das Telecomunicações, que faz parte do instituto, é pioneiro no uso da interatividade no Brasil, e o LabSonica, laboratório de experimentação sonora e musical. Também no Rio, o Oi Futuro mantém a Oi Kabum!, escola de arte e tecnologia onde está abrigado o Lab.IU, Laboratório de Intervenção Urbana.



Serviço

16º Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados

Inscrições: até 22 de março de 2019, às 17 h (horário de Brasília)

www.oifuturo.org.br