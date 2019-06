Dandara Mariana, de 'Verão 90', diz que nunca alisou o cabelo e que se inspirou na spice Mel B

A atriz Dandara Mariana, 31, que exibe seus cachos soltos atualmente na novela "Verão 90" (Globo), afirma que nunca se rendeu à moda do alisamento, mas confessa que demorou para assumir os fios naturais completamente e, na época de escola, optava pelos cabelos presos. "Claro que sofri retaliações. Não me sentia poderosa e bonita quando meu cabelo estava solto. Eu estava sempre com vergonha", afirma ela, que vive a dançarina de lambada Dandara Brasil na novela das 19h.

Atualmente, ela não vê mais espaço para a "guera" entre as madeixas lisas ou cacheadas, desde que a decisão por qualquer procedimento não seja para se enquadrar em algum padrão com o qual a pessoa não se identifique. "Podemos ser lisas, cacheadas, podemos tudo. Desde que seja uma escolha consciente e não pelo olhar do outro".

"Nunca alisei meu cabelo, nem na infância. Acho muito importante termos nossas referências e a minha era a Melanie B, das Spice Girls. Olhava para ela e enxergava muita potência. Acredito que ela tenha me ajudado a me aceitar. Quando eu olhava para ela, me encorajava", afirma Dandara.

A personagem Dandara Brasil é uma dançarina de lambada emponderada FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Essa coragem aparece também em sua personagem, que, segundo a atriz, foge da ideia de "menina negra que sofre preconceito e que está sempre retraída, se encolhendo". "Pensei: 'não posso fazer uma personagem nesse lugar. Ela tem que encarar esse preconceito. Tem que debochar disso e ficar mais potente. Sair de cabeça erguida'".

E o público parece ter entendido o recado.

Dandara diz que recebe mensagens de meninas que a enxergam como uma espécie de referência, e entende que agora tem uma responsabilidade a mais diante destas pessoas que se inspiram em sua imagem. "Vivemos em um país miscigenado. Na realidade, quem não é negro no Brasil? Então a gente precisa desse espelho. Estou muito honrada de estar fazendo com que essas meninas se empoderem, se amem e ganhem força. Fico muito emocionada com isso. É um presentão."

Trama movimentada

A trama de Dandara Brasil anda bem movimentada em "Verão 90". A atriz falou sobre a fase atual de sua personagem, que acaba de descobrir uma traição do marido, Quinzinho (Caio Paduan), e decide se separar dele

"Eles sofrem muito, tanto Dandara quanto Quinzinho, com a separação. É armado, né. Se toda essa conspiração não tivesse acontecido, talvez eles estivessem felizes e com a vida caminhando", avalia a atriz, que também conta um pouco do que podemos esperar pela frente.

"A Dandara toma a decisão de ir para o exterior também para ter um respiro. Ela precisa viver os sonhos dela. Dandara e Ticiano [Ícaro Silva] começam a se relacionar nessa viagem. Mas o sentimento pelo Quinzinho não acabou. Não foi um ponto final, foram algumas reticências."