Crianças e literatura: confira destaques da programação infantil na XIII Bienal do Livro

Incentivar a leitura e o intercâmbio de ideias, por meio de uma integração entre o público, autores e editoras, é um dos principais focos da Bienal Internacional do Livro do Ceará. Sendo público fiel do evento, a edição de 2019 conta com um eixo infantil com atividades temáticas direcionadas às crianças.

“Literatura e Infância” é um dos eixos mais efervescentes da XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará e conta com uma programação extensa no evento, dividida entre contações de histórias, oficinas e espetáculos para as crianças. O evento também oferecerá mesas de debate e lançamentos de livros sobre a produção literária infantil.

Dentre os destaques da programação estão a oficina de Desenho e Pintura Infantil com a pedagoga Ana Paula Barreto, na terça-feira (20), com foco em crianças de 5 a 12 anos de idade e a narração de Contos da África pelos projetos de extensão da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB).

No teatro, estão na lista o espetáculo Ogroleto do Grupo Pavilhão da Magnólia, na segunda (19), e o espetáculo Caio do Céu de Deborah Finocchiaro, na quarta (21), que será direcionado para as escolas da Rede Pública de Ensino.

Acompanhe mais destaques da programação da Bienal voltada para o público infantil abaixo:

OFICINAS

Dia 17 de Agosto

11h às 11h40

Oficina ESCUTA CRIANÇA: EU NA CIDADE

Público indicado: 7 – 10 anos

Paula Yemanjá (CE)

Mediação: Ana Cristina Castro (CE)

Local: Sala O Desfile das Letras – Mezanino 1

Dia 17 de Agosto

14h às 15h

Oficina ESCRITA CRIATIVA

Sérgio Neo (CE)

Mediação: Hannar Paulla Rocha

Público indicado: 8 - 12 anos

Capacidade: 25 participantes

Local: Sala O Menino Perguntador – Mezanino 1

Dia 17 de Agosto

15h às 16h

Oficina ILUSTRAR E INVENTAR HISTÓRIAS COM CRIANÇAS

Convidada: Cris Alhadeff (RJ)

Público indicado: 7 – 10 anos

Local: Sala O Desfile das Letras – Mezanino 1

Dia 19 de Agosto

09h30 às 10h30

Oficina ESCUTA CRIANÇA: CIDADES ILUSTRADAS

Cris Alhadeff (RJ)

Mediação: Hannar Paulla Rocha (CE)

Local: Sala O Menino Perguntador – Mezanino 1

Dia 19 de Agosto

14h às 15h

Oficina ESCUTA CRIANÇA: CIDADES ILUSTRADAS

Cris Alhadeff (RJ)

Público Indicativo: 7 –10 anos

Local: Sala O Menino Perguntador – Mezanino 1

Dia 20 de Agosto

09h30 às 10h30

Oficina LEITURA DE IMAGENS DA CIDADE

Gerson Linhares e o Bode Ioiô (CE)

Local: Sala O Desfile das Letras – Mezanino 1

Dia 20 de Agosto

10h às 14:40h

Oficina DESENHO E PINTURA INFANTIL

Ana Paula Barreto (CE) (Pedagoga)

Público alvo: crianças de 5 a 12 anos

Local: Espaço Luz do Conhecimento – Sala Vermelha

Dia 20 de Agosto

16h

Oficina INICIAÇÃO AO FANZINE

Fernanda Meireles (CE)

Público indicado: 10 – 12 anos

Capacidade máxima: 20 participantes

Local: Sala O Menino Perguntador - Mezanino 1

Fernanda Meireles

Dia 21 de Agosto

14h às 15h

Oficina ORIGAMI LITERÁRIO

Uirá Rodrigo (CE)

Público: 10-12 anos

Capacidade: 15 participantes

Local: Sala O Desfile das Letras – Mezanino 1

Dia 22 de Agosto

10h30 às 11h30

Oficina POEMAS DE BRINCAR

Sara Sintique (CE)

Público: entre 7 e 10 anos

Capacidade: 25 participantes

Local: Sala O Desfile das Letras – Mezanino 1

Dia 23 de Agosto

14h às 15h

Oficina OBJETO-LIVRO “ERA UMA VEZ... EU NA CIDADE”

Adriana Leite (CE) e Euda Barbosa(CE)

Público: entre 7 e 10 anos (até 25 crianças somente)

Local: Sala O Desfile das Letras – Mezanino 1

Dia 23 de Agosto

18h

Oficina BORDADO DE ÁRVORES

Silvia Moura (CE)

MEDIAÇÃO: Ana Cristina Castro (CE)

Local: Sala O Desfile das Letras – Mezanino 1

Dia 23 de Agosto

18h30 às 20h30

Oficina ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA QUEM QUER CONTAR HISTÓRIAS

Convidado: Zé Bocca (MG)

Local: Sala O Menino Perguntador - Mezanino 1

Dia 25 de Agosto

09h30

Oficina “SE ESSA RUA FOSSE MINHA”: O USO DO DESENHO E DA

FOTOGRAFIA NAS NARRATIVAS VISUAIS E VERBAIS DAS CRIANÇAS (livro)

Público : 10-13 anos

Capacidade: 25 participantes

Facilitadora: Helena Barbosa (CE)

Local: Sala O Menino Perguntador – Mezanino 1

Dia 25 de Agosto

10h às 12h

Oficina A CIDADE QUE QUEREMOS: PINTURA COLETIVA DE PAINEL

Ceci Shick (CE) e Luci Sacoleira (CE)

Público indicado: à partir de 7 anos

Um grupo a cada 30 min.

Local: Sala As Flores e os Passarinhos – Mezanino 1

LEITURAS E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS



Dia 18 de Agosto

9h30 às 10h30

Leitura LEITURA DRAMÁTICA “CABELOS ARREPIADOS”

Karen Acioly (RJ)

Grupo Pavilhão da Magnólia (CE)

Local: Sala Histórias Cascudas – Mezanino 1

Dia 18 de Agosto

14h30 às 15h30

Leitura A MENINA QUE PAROU O TRÂNSITO

Convidado: Fabrício Valério

Mediação: Cintia Barreto (RJ)

Local: Sala O Menino Perguntador – Mezanino 1

Dia 19 de Agosto

9h30 às 10h30

Contação de história NARRAÇÃO ORAL

Ikechukwu Sunday Nkeechi - Sunny (Nigéria)

Mediação: Ana Cristina Castro (CE)

Local: Sala O Desfile das Letras – Mezanino 1

Ikechukwu Sunday Nkeechi

Dia 20 de Agosto

10h às 14:40h

Contação de histórias LITERATURA INFANTIL

Luci Oliveira (CE) (Pedagoga/ Projeto Agrinho do Senar)

Responsável: Centro Vocacional Tecnológico - CVT de Quixeréi Oliveira.

Local: Espaço Luz do Conhecimento – Sala Vermelha

Dia 21 de Agosto

09h às 10h

Contação de história NARRAÇÃO ORAL CONTOS DAS ÁFRICAS BAÚ DE

HISTÓRIAS: LENDAS, CONTOS E CRENÇAS

Projeto de Extensão - UNILAB

Local: Sala Histórias Cascudas – Mezanino 1

Dia 21 de Agosto

09h30h às 10h30

Contação de história NARRAÇÃO ORAL COM BONECAS (OS) ABAYOMIS

Camila Costa (RJ)

Mediação: Hannar Paulla Rocha (CE)

Público Indicado: até 10 anos

Local: Sala O Desfile das Letras – Mezanino 1

Dia 21 de Agosto

09h30

Contação de história NARRAÇÃO ORAL “O MENINO E O VENTO” (livro)

Regina Machado (SP)

Mediação: Camila Costa (RJ)

Local: Sala As Flores e os Passarinhos – Mezanino 1

Dia 21 de Agosto

14h

Contação de história NARRAÇÃO ORAL CONTOS DAS ÁFRICAS - GRUPO

LAMPARINA DE HISTÓRIAS (DIFERENTES PAÍSES DA ÁFRICA/ UNILAB)

Local: Sala Historinhas Cascudas – Mezanino 1

Grupo Lamparina de Histórias

Dia 22 de Agosto

09h às 09h30

Contação de história NARRAÇÃO ORAL

Alunos Participantes do Projeto Curumim

E.M. Antônio Sales

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Local: Sala A Escola dos Bichos – Mezanino 1

Dia 23 de Agosto

09h20 às 09h30

Contação de História NARRAÇÃO ORAL QUEM CONTA UM CONTO AUMENTA

UM PONTO

EM Bergson Gurjão Farias

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Local: Sala A Escola dos Bichos – Mezanino 1

Dia 23 de Agosto

10h40 às 11h30

Contação de história NARRAÇÃO ORAL E MUSICAL "CAJUEIRO PEQUENINO"

(livro)

Glaucia Lima (CE) e Vera Camelo (CE)

Mediação: Hannar Paulla Rocha (CE)

Local: Sala O Menino Perguntador – Mezanino 1

Dia 23 de Agosto

14h às 14h15

Contação de História NARRAÇÃO ORAL LUIZ, O MENINO SANFONEIRO

EM Rachel de Queiroz

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Local: Sala A Escola dos Bichos – Mezanino 1

Dia 23 de Agosto

14h20 às 14h40

Contação de História NARRAÇÃO ORAL BONECA BAIONI

Em Irmã Guiliana Galli

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Local: Sala A Escola dos Bichos – Mezanino 1

Dia 23 de Agosto

14h30 às 15h30

Contação de história NARRAÇÃO ORAL: A CIDADE COMO HISTÓRIA

Paula Yemanjá (CE)

Público: livre

Local: Sala As Flores e os Passarinhos – Mezanino 1

Dia 23 de Agosto

16h

Contação de História NARRAÇÃO ORAL BAÚ DE HISTÓRIAS: LENDAS,

CONTOS E CRENÇAS - PROJETO DE EXTENSÃO “UM TESOURO CHAMADO

NORDESTE” (UNILAB)

Local: Sala Historinhas Cascudas – Mezanino 1

Dia 23 de Agosto

16h10 às 16h30

Contação de História NARRAÇÃO ORAL “LUIZ, O MENINO SANFONEIRO”

EM Rachel de Queiroz

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Local: Sala A Escola dos Bichos – Mezanino 1

Dia 24 de Agosto

12h

Contação de história NARRAÇÃO ORAL CARIRI CONTA HISTÓRIAS (livro)

Bete Pacheco (CE), Renê Rodrigues (CE)

Local: Sala Historinhas Cascudas – Mezanino 1

Dia 25 de Agosto

10h

Contação de história NARRAÇÃO ORAL MARATONA DE CONTADORES DE

HISTÓRIA: CONTOS, CAUSOS, MITOS E LENDAS

Soraya Falcão (CE), Bete Pacheco, Bette Gomes, Gorethy Costa, Raimundo

Moreira , Renê Rodrigues, Mônica Rodrigues, Patrícia Matos , Daniele

Flores

Local: Sala O Desfile das Letras – Mezanino 1

ESPETÁCULOS

Dia 17 de Agosto

09h30 às 10h30

Espetáculo Teatro D. MENINA

Circo do K ́OS Coletivo (CE)

Local: Sala O Desfile das Letras – Mezanino 1

Dia 17 de Agosto

09h às 09h30

Espetáculo A MÁQUINA PORORÓ

Professor Lunardo (CE)

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Local: Sala A Escola dos Bichos – Mezanino 1

Dia 17 de Agosto

14h às 14h30

Espetáculo Música NO CEARÁ É ASSIM: DO SERTÃO AO MAR. LIXO NO

CEARÁ, NÃO.

E.M. Joaquim Nogueira

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Local: Sala A Escola dos Bichos – Mezanino 1

Dia 18 de Agosto

09h30 às 10h30

Espetáculo Teatro LA CASA INCIERTA

Clarice Cardel (DF)

Mediação: Ana Cristina Castro (CE)

Público Indicado: 0 - 3 anos

Local: Sala O Desfile das Letras – Mezanino 1

Dia 18 de Agosto

14h às 15h

Espetáculo A CAPOEIRA NA ESCOLA: UM DIÁLOGO POSSÍVEL

E.M. José Bonifácio de Sousa

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Local: Sala A Escola dos Bichos – Mezanino 1

Dia 18 de Agosto

17h

Espetáculo Música TRUPE REALEJO

Local: Sala Historinhas Cascudas – Mezanino 1

Dia 19 de Agosto

09h30 às 10h30

Espetáculo Teatro OGROLETO

Grupo Pavilhão da Magnólia (CE)

Público indicado: 7 – 10 anos

Local: Sala - Historinhas Cascudas – Mezanino 1

Grupo Pavilhão da Magnólia

Dia 19 de Agosto

15h às 16h

Espetáculo Musical A FLOR DO MAMULENGO

C.E.I Infante Rosalina Rodrigues

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Local: Sala A Escola dos Bichos – Mezanino 1

Dia 19 de Agosto

19h30 às 20h30

Espetáculo Teatro Educação de Jovens e Adultos

Alunos de EJA

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Local: Sala A Escola dos Bichos – Mezanino 1

Dia 20 de Agosto

9h30 às 10h30

Espetáculo Dança IRACEMA

Rosa Primo (CE)

Local: Sala Historinhas Cascudas – Mezanino 1

Dia 20 de Agosto

14h30 às 14h50

Espetáculo Teatral LUCÍOLA, DE JOSÉ DE ALENCAR

E.M. José Ayrton Teixeira

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Local: Sala A Escola dos Bichos – Mezanino 1

Dia 20 de Agosto

15h às 15h20

Espetáculo Teatro A MENINA QUE NÃO GOSTAVA DE LER

E.M. João Hildo de Carvalho Furtado

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Local: Sala A Escola dos Bichos – Mezanino 1

Dia 20 de Agosto

16h

Espetáculo Teatral O QUINZE

E.T.I. Hildete de Sá Cavalcante

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Local: Sala A Escola dos Bichos – Mezanino 1

Dia 21 de Agosto

09h40 às 10h

Espetáculo Música EMÍLIA, A BONECA DA GENTE (Monteiro Lobato)

E.M. Lenira Jurema de Magalhães

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Local: Sala O Desfile das Letras – Mezanino 1

Dia 21 de Agosto

14:30h e 19h

Espetáculo Teatro CAIO DO CÉU de Deborah Finocchiaro (RS)

para escolas da Rede Pública de Ensino

Local: Cineteatro São Luiz

Dia 21 de Agosto

15h30 às 16h

Espetáculo Música BALÉ ATC (CAMPONESAS, TARANTELA E FADAS AZUIS)

E.M. Adroaldo Teixeira Castelo

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Local: Sala A Escola dos Bichos – Mezanino 1

Dia 22 de Agosto

09h30

Espetáculo Teatro EU CHOVO, TU CHOVES, ELE CHOVE

Sylvia Orthoff (RJ)

Local: Sala O Desfile das Letras – Mezanino 1

Dia 22 de Agosto

14h50 às 15h10

Espetáculo Musical O MUNDO ENCANTANDO DAS HISTÓRIAS

C.E.I. Professor José de Ribamar Moraes

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Local: Sala A Escola dos Bichos – Mezanino 1

Dia 23 de Agosto

09h às 09h20

Espetáculo Dança DANÇA INDÍGENA “TOREM”

E.M. Bergson Gurjão Farias

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Local: Sala A Escola dos Bichos – Mezanino 1

Dia 23 de Agosto

11h

Espetáculo Teatro OS DECRETOS DO REI

Grupo Mirante de Teatro (UNIFOR)(CE)

Local: Sala Historinhas Cascudas

Dia 23 de Agosto

14h50 às 15h10

Espetáculo Teatro ESCRAVIDÃO NUNCA MAIS

Em Irmã Guiliana Galli

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Local: Sala A Escola dos Bichos – Mezanino 1

Dia 24 de Agosto

10h às 11h

Espetáculo Teatro BORBOLETÁRIO: ESPETÁCULO PARA BEBÊS

Welligton Fonseca

Local: Sala O Desfile das Letras – Mezanino 1

Dia 24 de Agosto

14h30 às 15h30

Espetáculo Teatro PARA ONDE VÃO AS MEIAS QUANDO ELAS SOMEM?

Coletivo We (CE)

Público: (7- 12 anos)

Local: Sala Historinhas Cascudas - Mezanino 1

Dia 25 de Agosto

09h30

Espetáculo Teatro ERA UMA VEZ

Cia Prisma (CE)

Local: Sala Historinhas Cascudas – Mezanino 1

Dia 25 de Agosto

14h às 15h

Espetáculo Dança LITERDANCING

E.M.T.I. Prof. Joaquim Francisco de Sousa Filho

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Local: Sala A Escola dos Bichos – Mezanino 1