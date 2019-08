Concurso de fotografia levará vencedores para a Alemanha

A edição de 2019 do Prêmio Transatlântico de Fotografia Lebenskunst oferece concurso para fotógrafos amadores e profissionais, maiores de 18 anos, nas categorias adulto e júri popular, e levará três ganhadores para a Alemanha. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site até o dia 16 de agosto. O tema este ano é Bauhaus, um dos mais importantes movimentos artísticos do século XX, que revolucionou o design moderno ao buscar formas mais simples.

Os participantes devem enviar uma sequência autoral de três fotos que representem a essência do significado atual e futuro de bauhaus. Os critérios que serão levados em consideração na avaliação do júri são a originalidade, criatividade, ligação com o tema proposto e roteiro. Para a captação fotográfica podem ser utilizadas câmeras profissionais, câmeras semiprofissionais, celulares ou outros equipamentos.

Os ganhadores da categoria adulto, além de conhecer Berlim, terão direito a um curso rápido na renomada escola de fotografia Lette Verein e excursões para as cidades berço do movimento bauhaus, Weimar e Dessau. Já na categoria júri popular, um ganhador será escolhido por meio de uma galeria online que ficará disponível entre os dias 26 e 31 de agosto no site do concurso. A premiação desta categoria é uma máquina fotográfica Sony Cyber-Shot DSC W830.

Todos os vencedores terão suas fotografias expostas no Club Transatlântico entre os dias 20 de setembro a 4 de outubro.

Serviço

Prêmio Transatlântico de Fotografia Lebenskunst – 100 anos Bauhaus

Inscrições até 16 de agosto de 2019 no site

Gratuito