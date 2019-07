Clube de assinatura de livros Pacote de Textos celebra três anos estreando festa literária

Ler ainda é uma das melhores formas de viver novas experiências. A frase, estampada no site do Pacote de Textos, traduz bem o espírito do clube de assinatura de livros desde que ingressou no cenário literário de Fortaleza, em 2016. “Começamos com o propósito de ajudar a espalhar a semente da literatura, e acho que estamos no caminho certo”, avalia Rafael Caneca, escritor e idealizador do projeto.

“Temos associados desde o início da caminhada, estamos em todos os estados brasileiros e fomos recentemente convidados para a Flip, em Paraty, de onde acabamos de retornar. Também acreditamos que ajudamos a difundir autores contemporâneos a apresentar obras menos conhecidas de escritores clássicos e resgatar nomes esquecidos”, completa.

De fato, ao trazer à superfície olhares mais apurados sobre obras como “O último dia de um condenado”, de Victor Hugo (1802-1885), “Terra Sonâmbula”, de Mia Couto, e “à cidade”, de Mailson Furtado, Rafael e seu projeto atravessam diferentes períodos, estéticas e escritos, alargando as possibilidades concretas de imersão.

Esse mesmo espírito de itinerância literária transbordará neste sábado (20) na primeira edição da Festa Literária do Pacote de Textos - FliPacote.

Amplitudes

Sediado no Museu da Fotografia Fortaleza (MFF), o evento acontecerá das 14h às 18h e terá, na programação, a presença de Socorro Acioli, vencedora do Prêmio Jabuti e uma das mais importantes escritoras cearenses contemporâneas. Além disso, editoras locais e influenciadores digitais da área da leitura também ocuparão o ambiente.

Convite do clube de assinatura de livros é alargar perspectivas sobre a leitura Foto: Janile Rocha

Com curadoria de Rafael Caneca e Dauana Vale, as atividades terão como foco duas mesas. A primeira, “Ler não é um ato solitário”, terá mediação de Nara Barreto, psicóloga com ênfase em Biblioterapia, e tratará de mergulhar na pluralidade do ato.

A segunda, “Do Ceará para o mundo: a produção literária contemporânea em destaque” põe Acioli e Caneca frente a frente para dialogar sobre a temática.

“Sonho com uma festa literária de porte maior no Estado, com tradição literária tão forte e merecedor de um evento à altura. Quem sabe este não é apenas o primeiro passo?”, arrisca Rafael.

Serviço

Primeira Festa Literária do Pacote de Textos - FliPacote

Neste sábado (20), das 14h às 18h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545 - Varjota). Aberto ao público. Contato: (85) 3017-3661