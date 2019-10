Cinemas de Fortaleza exibem episódios de Friends; veja horários

Em comemoração aos 25 anos do lançamento de Friends, alguns cinemas de Fortaleza fazem sessões especiais esta semana. Nesta segunda-feira (14), todas as salas de cinema tiveram os ingressos esgotados, mas as programações dos dias seguintes, incluindo terça (15) e quarta (16), ainda possuem espaços disponíveis para compra.

As sessões ocorrem às 19h30 no Shopping RioMar Kennedy e no Shopping RioMar Fortaleza. Enquanto isso, no Shopping Iguatemi e no Shopping Parangaba, elas serão realizadas às 20h.

Quatro episódios clássicos legendados serão unidos em um compilado com duração de 1h30. Além disso, a exibição trará conteúdos extras e entrevistas com David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc, as estrelas do seriado.

A série ganhou uma legião de fãs ao mostrar a rotina divertida de cinco amigos: Mônica, Chandler, Rachel, Ross, Phoebe e Joey. Encerrada em maio de 2004, a criação de Friends é de David Crane e Marta Kauffman, e foi ao ar pela primeira vez em setembro de 1994.

Confira lista dos episódios que serão exibidos:

Parte 1 (dia 14)

“Episódio Piloto”

“Aquele do Blecaute”

“Aquele do Nascimento”

“Aquele em que Ross Descobre”

Parte 2 (dia 15)

“Aquele com o Vídeo de Formatura”

“Aquele em que Ninguém está Pronto”

“Aquele da Manhã Seguinte”

“Aquele dos Embriões”

Parte 3 (dia 16)

“Aquele do Chandler na Caixa”

“Aquele do Casamento do Ross”

“Aquele em que Todos Descobrem”

“Aquele em que Ross fica Doidão”