Carnaval de Aracati: cerca de 200 mil foliões lotam segundo dia de festa

Ao som de Aldair Playboy e de Marcelo Falcão, cerca de 200 mil pessoas lotaram o segundo dia do Carnaval 2020 de Aracati. A festa acontece na Avenida Coronel Pompeu.

O evento, que começou cedo, foi até às 3h30 e o público cantou em coro sucessos como “Me Deixa” e “Pescador de Ilusões” do Rappa e ainda pediu bis. Pela manhã, às ruas já estavam limpas.

O percurso aconteceu em ordem, muita diversão e sem grandes ocorrências. A segurança do Carnaval de Aracati é dirigida pelo Coronel da reserva, Werisleik Matias, e esse ano conta com 250 seguranças profissionais treinados, apoio da Guarda Municipal, Polícia Militar do Raio de Fortaleza, COTAR e do próprio município.

Denise Pontes, Secretária de Cultura e Turismo comemorou o sucesso do segundo dia de Carnaval. “A festa está linda, turistas e locais estão muito felizes e isso deixa a gente muito realizado. Mais uma vez o carnaval de Aracati vai escrever história", declarou.

E a festa continua até quarta-feira de cinzas (26) com atrações locais e nacionais. Mc Kevinho e a dupla Luís Marcelo e Gabriel são as grandes atrações deste sábado (22).