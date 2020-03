Carlinhos Maia será tema da Império da Casa Verde no Carnaval de São Paulo em 2021

A escola de samba paulistana Império da Casa Verde já anunciou o tema do Carnaval 2021. A escola irá falar sobre influenciadores, desde antes da era digital. Segundo o colunista do portal Uol Notícias, Leo Dias, Carlinhos Maia foi convidado para participar da temática da escola.

A Império da Casa Verde começará o enredo falando de Jesus Cristo, apontado pela escola como um dos maiores influenciadores da história. Outros influenciadores da internet devem ser convidados pela escola para participar do desfile no Sambódromo do Anhembi em 2021.

No Carnaval 2020, a Império da Casa Verde ficou na nona colocação com o enredo "Marhaba Lubnãn", sobre o Líbano. Após o resultado, a escola implantou mudanças internamente. Uma delas foi o desligamento do coreógrafo André Almeida da comissão de frente.