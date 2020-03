Cantora Simone desabafa após queda do filho na piscina: 'Foi terrível'

Agora, o momento é de sorrir, mas a última segunda-feira (23), a cantora Simone, da dupla Simone e Simaria viveu momentos de apreensão. O filho Henry, de apenas cinco anos, caiu enquanto brincava perto da borda da piscina. Felizmente, foi só um susto em plena quarentena do novo coronovaírus. O pequeno passa bem. Na terça-feira (24), a mamãe publicou vídeo no Instagram ao lado do filhote. "Oh, gente. Meu passarinho, oh. Foi mãe, caiu, ontem foi?", disse carinhosamente a cantora.

"Ele abriu aqui a lateral do rosto", detalhou Simone. Repleto de amor, o pequeno ainda especificou: "Foi na borda da piscina". Os momentos de tensão acabaram, porém teve o desabafo de uma mãe: "Foi um susto terrível, né, filho? Ele está ótimo, gente, graças a Deus!", dividiu a sertaneja.

Simone respeitou a quarentena voluntária. Seguindo a orientação de não buscar emergência nesse momento de pandemia, Henry teve atendimento médico domiciliar. O filho de Simone precisou levar pontos no rosto. O acidente ocorreu na piscina da casa da família Mendes, localizada na capital cearense.