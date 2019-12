Cachês de artistas somam R$ 3,7 milhões no Réveillon 2020 de Fortaleza

Foi publicado no Diário Oficial do Município de Fortaleza, do dia 26 dezembro de 2019, os valores pagos para os artistas que irão se apresentar durante o Réveillon 2020, no Aterro da Praia de Iracema. Ao todo, a soma de 12 cachês divulgados chega ao valor de R$ 3,7 milhões. Jorge Ben Jor, as irmãs Simone e Simaria e a dupla Matheus e Kauan receberam R$ 600 mil cada.



Vale destacar que a Prefeitura de Fortaleza conta com apoios financeiros para realização da virada do ano. Uma cervejaria entrou com patrocínio de R$ 1,5 milhão. O Governo do Ceará garantiu um incentivo financeiro de quase R$ 1 milhão. O aditivo foi publicado no Diário Oficial do Município em dezembro deste ano.

Confira valores:

Simone e Simaria - R$ 600 mil

Jorge Ben Jor - R$ 600 mil

Matheus e Kauan - R$ 600 mil

Alok - R$ 550 mil

Fagner - R$ 400 mil

Nando Reis - R$ 358 mil

Calcinha Preta - R$ 210 mil

Paulo José Benevides e Orquestra - R$ 140 mil

Mastruz com Leite - R$ 120 mil

Waldonys - R$ 90 mil

Falcão - R$ 66,7 mil

Chambinho do Acordeon - R$ 35 mil

Queima de fogos



A tradicional queima de fogos da capital cearense terá 12 minutos de sincronia entre luzes e músicas. Conforme documento de licitação, publicado no Portal de Compras do Município, o serviço de elaboração de projeto, plano de trabalho, fornecimento de material, transporte e execução do espetáculo piromusical no Aterro da Praia de Iracema custará R$ 1,2 milhão.