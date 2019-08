Bienal Internacional do Livro: Tributos e espetáculos se destacam na programação cultural da semana

A XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará é um dos principais eventos que acontecem na cidade durante o fim de semana. O evento é gratuito e abrange o vasto universo do mundo da leitura. Além disso, acontecem também tributos musicais e espetáculos teatrais. Confira:

XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará

A Bienal promove palestras, mesas-redondas, oficinas, contação de história, lançamento de livros e bate-papos Thiago Gadelha

De 16 a 25 de agosto, de 10h às 22h, no Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz). Grátis.

Com a expectativa de receber mais de 400 mil visitantes e tendo 300 convidados confirmados, entre escritores, ilustradores, editores, livreiros, mediadores de leitura, distribuidores e outros profissionais do mercado editorial, a Bienal promove palestras, mesas-redondas, oficinas, contação de história, lançamento de livros e bate-papos. Na programação também está uma feira com mais de 150 expositores, em uma programação plural e gratuita, que abrange não só o Centro de Eventos, mas também outros pontos da cidade. O tema desta edição é “As cidades e os livros”.

Ocupação Paulo Freire a Bombordo - “A importância do ato de ler”

A professora Titular do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará, Adelaide Gonçalves, é uma das convidadas do ciclo de debates FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Na sala Paulo Freire (sala 02), no Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz). Grátis.

O Porto Iracema das Artes vai conduzir debates durante a XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará com temas baseados no fundamento do livro como um instrumento de educação libertadora. No domingo (18), Louise Santana e Kellynia Farias debaterão o tema “Paulo Freire e as poéticas da existência”, entre as 14h30 e 16h. Em seguida, das 16h30 às 18h, Tutti Gonçalves, Ângela Soares e Rebeka Lúcio falarão sobre o tema “Paulo Freire e as poéticas da existência – Teatro e Educação – diálogo entre Paulo Freire e Augusto Boal”. Na terça-feira (20), Carolina Vieira e Cris Soares debaterão o tema “Educação em Museu e Paulo Freire”, das 14h30 às 16h. Por fim, na quarta (21), o tema “A poética da existência: Paulo Freire e os condenados da Terra” será explorado por Adelaide Gonçalves e Franciele Busico, das 16h30 às 18h.

Lançamento do livro "Sobre Lutas e Lágrimas - Uma Biografia de 2018"

O escritor Mário Magalhães lançará seu livro na Bienal FOTO: DANIEL RAMALHO

Sábado, 17 de agosto, às 19h, no Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz). Grátis.

Um ano que começou abalado pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, assistiu à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e terminou com a iminência da posse de Jair Bolsonaro, após uma campanha eleitoral acirrada por uma guerra de desinformação. Foram tantos episódios marcantes para a História do Brasil ocorridos apenas em 2018 que o jornalista e escritor Mário Magalhães resolveu tratar o período como personagem, tamanha sua importância. Em “Sobre Lutas e Lágrimas – Uma Biografia de 2018” (Record), o autor reconta a história desse ano que não passará tão cedo. O livro será lançado durante a programação do Porto Iracema das Artes na XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará e será na Arena Multicultural Juvenal Galeno, no Centro de Eventos.

Espetáculo “Master Class”

Após algumas temporadas bem-sucedidas, desde 2015, 'Master Class' retorna aos palcos numa grandiosa turnê estrelado por uma das maiores atrizes do teatro, cinema e televisão brasileira: Christiane Torloni. Reprodução/ Instagram

Sexta (16) e sábado (17) às 21h, e domingo (18) às 19h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingressos: de R$ 25,00 a R$ 50,00, com adicional de taxas. Vendas: na bilheteria ou teatro ou no site. Classificação: 12 anos

Após algumas temporadas bem-sucedidas, desde 2015, um dos mais premiados e aclamados espetáculos da Broadway retorna aos palcos numa grandiosa turnê por 12 cidades brasileiras em 12 semanas, estrelado por uma das maiores atrizes do teatro, cinema e televisão brasileira: Christiane Torloni. Escrita por Terrence McNally, o autor baseou o enredo de ‘Master Class’ nas lendárias séries de aulas magnas (master classes) proferidas pela diva maior da ópera mundial, a greco-americana Maria Callas, no início dos anos 70 na Juilliard School, famosa escola de música de Nova York. Na peça, Callas repreende os alunos, da mesma maneira enérgica com que os encoraja a seguir e perseguir seus sonhos.

Concerto Tributo aos Mamonas Assassinas

Sob a batuta do Maestro Leonardo Sidney, a orquestra promete causar ao público um clima de diversão e nostalgia com obras como "Brasília amarela e Sabão crá-crá" Agência Diário

Domingo, 18 de agosto, às 18h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia).

A Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos volta aos palcos no dia 18 de agosto para novamente tocar os grandes clássicos em um tributo aos Mamonas Assassinas. Sob a batuta do Maestro Leonardo Sidney, a orquestra promete causar ao público um clima de diversão e nostalgia com obras como "Brasília amarela e Sabão crá-crá".

50 anos de Woodstock

Banda Renegados faz sessão sonora em homenagem aos 50 anos do Festival de Woodstock Reprodução/ Instagram

De 16 a 18 de agosto, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia), a entrada para os três dias custa R$ 42,00

Em agosto de 2019 comemora-se 50 anos do festival mais icônico e cultuado da história, o Woodstock Music & Art Fair. Para rememorar a data, o Cineteatro São Luiz realiza três dias consecutivos de Sessões Sonoras com a seguinte programação: às 16:30, na sexta-feira (16), exibição do filme “Black Sabbath - Live - Gathered in Their Masses”, seguido do show “30 anos” da banda Obskure; às 15:20, no sábado (17), exibição do documentário “Woodstock: 3 dias de paz, amor e música” seguido do show “Renegados em Woodstock”; e, fechando a programação, no domingo (18), às 15:30, a exibição de “Crossroads - Eric Clapton Guitar Festival 2010” seguido do show de Rafael Balboa “Tributo a Eric Clapton”.

Espetáculo Chapeuzinho Vermelho

Clássico da literatura infantil universal, Chapeuzinho Vermelho será apresentado usando a linguagem circense teatral: cada personagem estará associado a um artista do circo. Reprodução/ Facebook

Sábado, 17 de agosto, às 17h, no Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingressos: Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia).

A Escola de Atores Marcelino Câmara apresenta Chapeuzinho Vermelho. Uma versão clássica cheia de humor, imaginação e fantasia, que têm despertado, de geração em geração, o mundo encantado dos sonhos que enfeitam a vida das crianças e dos adultos também. Esse belo e famoso clássico da literatura infantil universal será apresentado usando a linguagem circense teatral: cada personagem estará associado a um artista do circo.