'BBB 20' começa com prova de imunidade e participantes se conhecendo pela voz

A 20ª edição do BBB estreia nesta terça-feira (21) com um muro separando dois lados da casa: de um lado estará o grupo Pipoca, formado apenas pelos anônimos inscritos. Do outro, no grupo Camarote, os influenciadores e pessoas famosas que vão participar esse ano. Eles, a princípio, não vão se conhecer pessoalmente. No primeiro programa, os participantes poderão se comunicar, mas não conseguirão se ver nem ter contato físico.

A primeira edição desta terça também já terá uma prova de imunidade para livrar alguém do primeiro e temido paredão da casa.

E as surpresas não devem parar por aí. Boninho, 58, diretor geral do Big Brother Brasil, publicou uma imagem misteriosa em suas redes sociais neste domingo (19). O pequeno vídeo mostra a equação "+ 4 = 2" e sugere que a lista de competidores do BBB 20, divulgada no sábado (18), poderá não estar completa. "Esse time ainda não terminou... Vem mais!", disse ele na publicação.