BBB 19: Isabella é eliminada com 63,81% dos votos

Quem saiu do BBB 19 nesta terça-feira (26) foi Isabella, com 63,81% dos votos. Ela enfrentou o paredão contra Alan, que teve 24,06% dos votos e Tereza, com 12, 13%.

Após o anúncio do resultado, Isabella recebeu o carinho dos brothers. Já Carolina chorou muito e foi consolada pela amiga. “"Não fica assim, por favor. Vou torcer muito por você lá fora", afirmou Isabella.

Antes de deixar a casa, Isabella pediu aos companheiros para cuidar da amiga e agradeceu pelos momentos vividos no BBB. A universitária encerrou a participação no jogo acenando como uma miss.