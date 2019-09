Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey lançam música tema de 'As Panteras'

Foi lançada durante a madrugada desta sexta-feira (13) a música tema do filme "As Panteras", com as vozes de Ariana Grande, Miley Cyrus, e Lana Del Rey. "Don't Call Me Angel" foi disponibilizada nas plataformas digitais e no YouTube.

A música já chega acompanhada de videoclipe, que segue a temática do longa, onde três espiãs participam de missões perigosas. Há sete horas do lançamento, o clipe já tem 5,4 milhões de visualizações.

A música saiu à meia-noite dos EUA, portanto 1h da madrugada no horário de Brasília. Ariana Grande canta a maior parte da letra, seguida por Miley Cyrus e Lana Del Rey, que canta uma parte isolada dentro da canção.

O novo filme das Panteras está previsto para estrear no dia 14 de novembro com as atrizes Kristen Stewart, Naomi Scott, e Ella Balinska.

A primeira aparição das "As Panteras" na TV foi na série de 1976, protagonizada por Jaclyn Smith, Farrah Fawcett, Cheryl Ladd e Kate Jackson. Em 2003, a história deu origem ao filme, protagonizado por Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz.