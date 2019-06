Após quatro anos, Bradley Cooper e Irina Shayk se separam, diz revista

Bradley Cooper, 44, e Irina Shayk, 33, que mantinham um relacionamento desde 2015, não estão mais juntos, segundo divulgou a revista norte-americana People nesta quinta-feira (6).

Rumores sobre a possível separação do casal começaram no Oscar deste ano, por conta da apresentação de Cooper com a cantora Lady Gaga, 33, com quem ele faz par romântico no longa "Nasce Uma Estrela". No entanto, o motivo da separação ainda não foi esclarecido.

De acordo com a revista norte-americana US Weekly, a separação não teria relação com Gaga, que está solteira desde fevereiro. Uma das fontes da revista garantiu que "nada de romântico" aconteceu entre os dois nos bastidores do filme que atuaram.

Segundo a People, o casal terminou o relacionamento de forma amigável e buscam a guarda compartilhada da filha, Lea de Seine, 2.