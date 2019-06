Após ganhar três supostos namorados, Luana Piovani reclama: 'Parem de me arrumar cacho'

Depois de anunciar oficialmente a separação de Pedro Scooby, 30, em março deste ano, a atriz e apresentadora Luana Piovani, 42, publicou fotos no Instagram com o ator português Igor Marchesi, e logo os internautas ficaram em dúvida se ele seria um novo namorado da atriz.

Em meio a isso, Piovani também foi vista diversas vezes com o barman brasileiro Douglas Silva. Ele teria se hospedado na casa dela em Portugal, o que teria desagradado o ex-marido, Scooby, segundo noticiou o jornal Extra.

Luana Piovani e Ruben Rua apresentam o programa "Like Me" FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Nesta semana, depois de publicar diversas fotos com Ruben Rua, que apresenta o programa português 'Like me' ao lado dela, internautas começaram a dizer que eles formavam um belo casal.

Depois de tudo isso, Piovani decidiu se pronunciar sobre o assunto: "Eu estava vendo os comentários no meu último post. Vocês são muito pentelhos. Que chato vocês querendo arrumar coisa pra mim. Acabei de me separar! Por que vocês querem me grudar a alguém, ficar arrumando cacho?" Segundo a apresentadora, é possível ser feliz sozinha. "Estou ótima, não quero ninguém".

No início deste mês, Scooby, ex-de Piovani, confirmou o namoro com Anitta, 26. Os dois trocaram declarações de amor e fotos em uma viagem a Bali. Após o anúncio, Piovani contou que o seu filho mais velho, Dom, 6, ficou triste e se preocupou com ela ao descobrir que o pai está namorando outra mulher.

"Ele veio até mim, sorriu nervoso e disse que tinha uma notícia ruim para me dar. Depois contou e veio me abraçar. Ficou triste e se preocupou comigo", escreveu a atriz no stories do Instagram. Na sequência, Piovani afirmou que tranquilizou o filho. "Depois de engolir o fel que encheu minha boca, eu fortaleci e disse que o amor não morreu. Somos uma família. Seremos sempre. Namorada, virão algumas ainda. E eu? Sigo de capa", conclui.