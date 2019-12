Após ataque racista, Cacau Protásio pede que fãs respeitem trabalho de bombeiros

View this post on Instagram

Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada a todos vocês que me deram essa enxurrada de amor e carinho, muito obrigada, eu tenho gratidão eterna, eu sem vocês eu não teria continuado, eu com certeza eu teria desistido, Deus sabe de todas as coisas, eu ainda estou triste mas sei que vai passar com todo esse amor do mundo. A instituição dos Bombeiros tem o meu respeito. Obrigada Deus! Obrigada mundo! #gratidão #obrigadadeus #amoraopróximo #RESPEITO #forca #foco #fé #serhumano #compaixao #somostodoscacau #naoaoracismo #racistasnãopassarão #racismonão #naoahomofobia #nãoàgordofobia