Após assalto, Compadre Washington é internado em São Paulo

Compadre Washington foi internado no Hospital das Clínicas, na madrugada desta segunda-feira (20), depois de se apresentar na Virada Cultural de São Paulo. O cantor do É o Tchan feriu a cabeça em queda após sofrer um assalto.

De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, o caso aconteceu em uma lanchonete nas imediações do hotel em que estava hospedado e, após o corrido, foi levado para a unidade de saúde. O quadro de saúde de Compadre Washington é estável.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado comunicou que um dos assaltantes "deu uma rasteira" no cantor. Com o tumulto, os suspeitos acabaram fugindo.