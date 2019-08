Anitta tem acordo de privacidade com Scooby, mas não interfere em paternidade, diz assessoria

O caso Anitta, 26, Pedro Scooby, 31, e Luana Piovani, 42, teve continuidade na tarde desta quinta-feira (15), quando o programa Balanço Geral, da RecordTV, noticiou que a cantora teria imposto uma condição para seguir o relacionamento com o surfista.

Segundo o programa, Anitta teria pedido a Scooby que não respondesse às mensagens enviadas por Luana Piovani e que a deixasse "falando sozinha", evitando mais brigas com a ex.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Anitta disse que a nota não procede. "Anitta e Pedro têm sim um combinado, de manter a privacidade do relacionamento longe das redes sociais, na medida do possível afinal ambos são pessoas públicas. Anitta jamais interferiu na relação de Pedro com os filhos, especialmente com atitudes que possam afastar ou atrapalhar a convivência do pai com as crianças".

Piovani tem trocado farpas com Scooby e até mesmo com Anitta nos últimos meses. Ela chegou a declarar sua insatisfação ao ver os filhos cantando "Onda Diferente", hit de Anitta em parceria com Ludmilla e Snoopy Dog. Para ela, Scooby fez do novo relacionamento um "show".

A separação do casal em junho ocorreu porque eles estariam em sintonias distintas. "Pra mantermos a harmonia que sempre tivemos em casa, resolvemos separar as 'vontades'", afirmou a atriz. No entanto, algumas semanas depois do término, começaram as brigas.