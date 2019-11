Andread Jó canta mensagem de resistência no single 'Ergam-se!'; Escute

É preciso rer voz e se levantar contra as injustiças. Esse é o recado de Andread Jó em 'Ergam-se!'. A faixa single é uma mostra do próximo disco do músico, com previsão de lançamento para 2020. O trabalho compõe o set list do novo show do artista. O som é resultado de parceria com o produtor e multi-instrumentista Paulo Wom (Lilt) e navega por elementos do dub e vocais que flertam com o rap. O resultado mostra Andread Jó experimentando e produzindo um reggae mais contemporâneo.

"Em tempos de distopia, Andread Jó resgata a força da luta já a partir da inserção, bem no início da música, de um trecho do discurso de 1963 de Martin Luther King (1929-68), cuja frase célebre 'I still have a dream' nos leva a refletir sobre a importância de ainda sonhar, apesar do adverso cenário atual", descreve o material de divulgação do artista. "O reggae é nossa força e ele não pode parar", fala um dos versos de “Ergam-se!”.

Divulgação

Ao vivo

No palco, o compositor, arranjador e cantor fortalezense une música inéditas (como “Ergam-se!”) e composições já consagradas pelo público, como "Luz de Jah", "Canto", "Capitalismo Selvagem", "Paz no meu coração" (em parceira com a compositora Jordânia Martins-Nazirê e a banda Dom Rasta), além de canções do ícone do reggae, Bob Marley (1945-81).

Na estrada

Artista independente desde o início da carreira profissional, Andread Jó dedica-se, exclusivamente, à música reggae desde 2001, quando formou, junto com colegas, a banda de reggae Donaleda, ainda em atividade. Com essa banda, gravou dois discos. A faixa "Luz de Jah", do primeiro álbum, alcançou o primeiro lugar nas rádios jovens de Fortaleza entre as mais pedidas canções nacionais e internacionais. Em 2005, o frontman iniciou a carreira solo.

Sob o nome Andread Jó, gravou quatro álbuns, um DVD e um single lançados oficialmente e disponíveis nas principais plataformas digitais de streaming de áudio e vídeo. Fez várias turnês nacionais e europeias. Tornou-se o terceiro brasileiro a gravar Bob Marley com o disco "Andread Jó sings Bob Marley” (2012), autorizado pela editora que detém os direitos autorais da família Marley.