Agenda Cultural Fortaleza: shows gratuitos marcam a programação da Semana da Consciência Negra

Na semana da comemoração ao Dia da Consciência Negra, shows trazem à tona o discurso e prestam uma homenagem a luta. Teresa Cristina apresenta “Um Sorriso Negro”, espetáculo em que performa músicas de grandes cantores negros. A baiana Luedji Luna e a cantora de Moçambique Selma Uamusse, reforçam a celebração no Sesc Sonoridades, com o objetivo de promover a igualdade racial.

Uma outra comemoração tradicional chega a capital cearense: o Natal de Luz. Como todo ano, o evento acontece na Praça do Ferreira e traz uma apresentação do Coral da Luz e a chegada do Papai Noel. No palco principal, tenores líricos, orquestras e o pernambucano Alceu Valença fazem parte do show.

Também tem o Festival Fartura que levará diversos renomados chefs para a praça da Flores, em Fortaleza.

TEATRO

ABBA Mamma Mia Tribute Show

O grupo foi um fenômeno musical do final dos anos 1970 FOTO: ABBA/REPRODUÇÃO

Sábado (23), às 20h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingressos: de R$60 a R$160. Vendas no site. (3066.2000)

O show capta a imagem, a música e a personalidade do ABBA, uma das bandas de maior sucesso na história da música pop e uma das grandes líderes da disco music, fenômeno musical que contagiou o mundo no final dos anos 1970. O público será convidado a relembrar o passado, com direito a botas de couro, figurinos gritantes, indumentárias cobertas de pedras brilhantes e todo o glamour de uma época de ouro que ficou no passado.

Mundo do Rezende

O espetáculo transita em um ambiente animado cheio de aventuras e muita interação FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (24), às 17h, no Theatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335, Lagoa Sapiranga). Ingressos: R$80 (inteira) e R$40 (meia). Vendas no site. (3099.1290)

"O Mundo do Rezende, O Show" foi pensado para os seguidores do Pedro Rezende que juntamente com os seus companheiros de aventura, trarão aos palcos um mundo de possibilidades e encantos. O espetáculo transita em um ambiente animado cheio de aventuras, com muita interação, jogos e brincadeiras. Rezende traz ainda um enorme desafio que somente a plateia o ajudará a resolver.

Espetáculo Terra Mãe

Quinta (21), às 19h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3101.2583).

A peça anuncia a força da ação humana, em direção ao abraço com a natureza do planeta, em busca de vida em abundância. Os arranjos são, em sua maioria, de Davi Silvino, com textos de Edna Paim, Rosa Firmo, com interpretação de Nonato Albuquerque e Inês Frasen. Léo Pessoa faz uma participação especial. A Direção e a regência são de Izaíra Silvino.

Espetáculo “Ópera do Malandro – Um Musical de Chico Buarque

Todas as músicas do espetáculo são da autoria de Chico Buarque FOTO: ARQUIVO

Quinta (21), sábado (23) e domingo (24), às 20h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia). (3101.2583).

O espetáculo se passa na década de 1940, tendo como pano de fundo a legalidade do jogo, a prostituição e o contrabando. Mostra um contexto bem parecido com nosso terceiro milênio, em que temos o jogo do bicho, as prostitutas do calçadão de Copacabana e o contrabando de produtos nas ruas. Todas as músicas são da autoria de Chico Buarque que, por sua genialidade, consegue harmonizá-las com o texto. Canções como Teresinha, O Meu Amor, O Malandro, Roda Viva, Pedaço de Mim dão um toque especial à dramaturgia.

Aladdin - O Musical

O musical é baseado no filme da animação da Disney FOTO: REPRODUÇÃO

Segunda (18), às 19h30, no Theatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335, Lagoa Sapiranga). Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia). Vendas no site. (3099.1290)

Aladdin - O musical é uma produção da Escola de Atores Marcelino Câmara e é baseado no filme da animação da Disney. A história segue o conto familiar de como um pobre rapaz descobre um gênio em uma lâmpada e usa os seus desejos para se casar com a princesa que ele ama, frustrando o malvado Grão-Vizir do Sultão. O Gênio será responsável por dar as boas-vindas ao público a cidade do oriente médio, Agrabah.

Mamma Mia - O Musical

O elenco interpretará a famosa história que se passa na ilha grega de Kalokairi FOTO: REPRODUÇÃO

Sábado (23), às 19h, no Teatro Brasil Tropical (Av. da Abolição, 2323, Meireles). Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia). Vendas no site. (3458.1900)

O Conservatório de Música Alberto Nepomuceno e a Escola de Teatro Encenna levam, direto do cinema para o palco do Teatro Brasil Tropical, o espetáculo musical Mamma Mia. Músicos, atores e cantores interpretarão a famosa história que se passa na ilha grega de Kalokairi.

Madagascar – Uma Aventura Musical

O musical faz uma releitura do sucesso do cinema FOTO: REPRODUÇÃO

Sexta (22) às 20h, sábado (23) e domingo (24) às 17h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$80 (inteira) e R$40 (meia). (3101.2583).

Baseado na animação da DreamWorks, Madagascar – Uma Aventura Musical conta a história de grandes amigos que fogem de casa, o zoológico do Central Park de Nova York, e acabam em uma jornada inesperada no mundo de Madagascar, do Rei Julien. Repleto de personagens encantadores, aventuras inesquecíveis e música dançante, este espetáculo vai fazer você se remexer muito!

SHOW

“Um Sorriso Negro” com Teresa Cristina

O repertório conta somente com composições de cantores negros FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Domingo (24), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$40. Vendas no site. (3252.4138)

O show faz parte de uma programação pensada para levantar pautas do mês da Consciência Negra. Devido ao grande sucesso em um projeto todo feminino, Teresa Cristina, acompanhada de uma banda formada apenas por mulheres, apresenta o show “Um Sorriso Negro”, cantando um repertório somente de compositores negros. A setlist do show traz clássicos de grandes nomes do samba, como: Dona Ivone Lara, Lecy Brandão, Jovelina Perola Negra, Wilson Moreira, Candeia, Cartola, e sucessos como: Alvorada, Axé de Ianga, Zé do caroço e Sorriso Negro.

Show Luedji Luna e Selma Uamasse

Os shows fazem parte da Semana Sesc de Promoção da Igualdade Racial FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Quarta (20), às 19h, no estacionamento do SESC Fortaleza (Rua Clarindo de Queiroz, 1740, Centro). Entrada: 2kg de alimento não perecível. (0800 275 5250)

Para marcar o Dia da Consciência negra, o Sesc Sonoridades de novembro traz shows com duas cantoras que trazem ritmos africanos na essência de sua musicalidade: Luedji Luna e Selma Uamasse. Os shows fazem parte da Semana Sesc de Promoção da Igualdade Racial. A baiana Luedji Luna é cantora e compositora e vem ganhando espaço no cenário nacional com suas canções que reúnem sonoridades como MPB, samba, ritmos africanos, o batuque baiano e o jazz. Selma Uamusse nasceu em Moçambique e, ainda criança, foi viver em Portugal. Suas músicas transitam entre o jazz, o soul e o rock e, ao mesmo tempo, apresentam uma forte presença da rítmica moçambicana.

Daniel Sansil e os maluco do Brasil

Espetáculo com forte influência da cultura popular une música, poesia e teatro FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Quinta (21), às 20h, no Anfiteatro do Centro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

A banda Daniel Sansil e os maluco do Brasil lança músicas inéditas do disco “Sendo Pedra” no anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. O show integra a Temporada de Arte Cearense 2018/2019. A sonoridade do grupo funde ritmos da cultura brasileira como ijexá, brega, carimbó, coco e repente, além de outras influências. E o espetáculo leva ainda ao palco intervenções poéticas e teatrais, experiências atravessadas pela cultura popular.

Djonga

"Ladrão" é o último álbum lançado pelo rapper FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (23), às 20h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$70 (inteira) e R$35 (meia). (3488.8600)

O rapper mineiro Djonga se apresenta em Fortaleza pela segunda vez como parte da programação do "Poesia de Rua". Além do rapper, se apresentam também L7nnon (RJ), West Reis (CE) e Brenda Mini (CE). O artista vem ganhando destaque com apresentações em festivais pelo País, como o Coma e o Festival Mada. Além disso, possui um repertório de três álbuns: Heresia, O Menino Que Queria Ser Deus e Ladrão.

ESPECIAL

Ceará Natal de Luz

O evento tradicional estreia esta semana com diversas atrações FOTO: THIAGO GADELHA/REPRODUÇÃO

Quinta (21), às 17h, na Praça do Ferreira (Rua Floriano Peixoto, Centro). Gratuito.

Tradicional evento da capital cearense, o Natal de Luz começa a sua programação com a apresentação do vídeo mapping, técnica audiovisual projetada há 10 anos exatamente na fachada do prédio do Cineteatro São Luiz. O evento segue com a chegada do Papai Noel, vestido com o figurino inspirado nos desenhos e nas cores do Mestre Espedito Seleiro. O Coral da Luz, formado por 130 crianças, também estará presente e interpretará músicas natalinas das sacadas do Hotel Excelsior. No palco principal, tenores líricos, orquestras e o pernambucano Alceu Valença fazem parte do show.

Corredor Cultural Benfica 2019

Domingo (24), às 8h, no bairro Benfica. Gratuito. Mia informações no site.

O objetivo do evento é fortalecer a produção local e otimizar o uso do aparato cultural da região, buscando beneficiar toda a população e gerando oportunidades nos campos sociais, formativos, econômicos e ambientais. A escolha do bairro Benfica como sede deve-se ao seu complexo cultural e educacional, a exemplo do Museu de Arte da UFC (MAUC), o Teatro Universitário, a Concha Acústica e o Auditório da Reitoria, a Casa Amarela Eusélio de Oliveira, a Imprensa e a Rádio Universitária e os três Centros de Humanidades. A programação conta com oficinas, feira de adoção, apresentações teatrais e musicais.

Festival Elos

A cantora Elza Soares é uma das atrações do evento FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (22), sábado (23) e domingo (24), no Aterro da Praia de Iracema. Gratuito.

Na edição de 2019 do Festival Elos, será abordado muito mais arte, esporte, sustentabilidade e inovação social, unidos para impactar e divertir. O evento conta com shows de Vanessa da Mata, Francisco, el Hombre, Alceu Valença e Elza Soares.

Festival Abstrata

De quinta (21) a sábado (23), no Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, Centro). Gratuito. (3105.1312)

O palco do Teatro São José será o espaço das performances audiovisuais, que serão compostas por artistas individuais e os resultados de seus processos colaborativos. O evento conta com performances de diversos artistas nordestinos e a Camerata de Cordas da UFC, que apresenta um espetáculo musical e audiovisual a partir das trilhas sonoras do Studio Ghibli, estúdio de animação japonês responsável por filmes como “A Viagem de Chihiro”, “Castelo Animado” e “Meu Amigo Totoro”.

Festival Fartura

No evento é possível aprender receitas, conhecer histórias, comprar produtos e experimentar os pratos dos mais renomados chefs de todo o país FOTO: DIVULGAÇÃO

Sábado (23) das 12h às 22h, e domingo (24) das 12h às 20h, na Praça das Flores (Av. Des. Moreira, S/N, Aldeota). Gratuito.

Após passar por Belém, Brasília, São Paulo, Tiradentes, Belo Horizonte, Porto Alegre e Lisboa, o Projeto Fartura completa as cinco regiões do Brasil e encerra o ano no Nordeste, com a quinta edição do Festival Fartura Fortaleza.O evento reúne chefs e produtores de todo o país e proporciona ao público uma experiência gastronômica completa, da origem ao prato. No evento é possível adquirir conhecimento, aprender receitas, conhecer histórias, comprar produtos e, claro, experimentar os pratos dos mais renomados chefs de todo o país.