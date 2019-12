Agenda Cultural Fortaleza: Peça com Matheus Nachtergaele está entre os destaques do fim de semana

A segunda semana de dezembro traz shows da banda Zimbra e dos membros do Raimundos, Digão e Canisso. O ator Matheus Nachtergaele presta uma homenagem a mãe que morreu quando ele ainda era criança, com um espetáculo no Cineteatro São Luiz. Os versos são embalados pelas canções que ela gostava de ouvir. A Mostra de Artes do Porto Iracema promove aulas abertas, exibição de filmes e apresentações teatrais até o fim da semana. Para celebrar o Natal, a Universidade de Fortaleza recebe a Camerata Unifor, a Orquestra Sanfônica e o Coral da Escola de Aplicação Yolanda Queiroz no Altar Votivo da instituição.

Zimbra

A banda retorna à Fortaleza para o último show do ano FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sábado (14), às 18h, no Motolibre (Av. Monsenhor Tabosa, 299, Praia de Iracema). Ingressos: de R$30 a R$60. Vendas no site.

Depois de um show de lançamento na cidade com ingressos esgotados, a banda retorna à Fortaleza para o último show do ano, tocando as músicas do Verniz entre outros sucessos da banda como “Viva”, “Amanhã”, “Já Sei”, “Orfanato” entre outros.

“Memórias” de Ellis Mário

O evento integra a faixa de programação “Dentro do Som” e ocorre em formato intimista com público FOTO: CINETEATRO SÃO LUIZ/REPRODUÇÃO

Sexta (13), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia). Vendas no site. (3252.4138)

O instrumentista Ellis Mário acaba de lançar seu quarto disco, agora no formato de EP, trazendo três composições inéditas, além de suas releituras de temas de CDs anteriores. Entre um tema e outro do show “Memórias”, o músico toca algumas de suas principais influências como Tom Jobim e Miles Davis, em meio a relatos e lembranças compartilhadas com os presentes. O evento integra a faixa de programação “Dentro do Som” e ocorre em formato intimista com público.

Digão e Canisso dos Raimundos

Digão e Canisso são membros da banda Raimundos FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Sexta (13), a partir de 19h, no Floresta Bar (Av. Santos Dumont, 1788, Aldeota). Ingressos: R$25 e R$35 na entrada. Vendas no site. (3224.3351)

Os membros da banda Raimundos, Digão e Canisso, fazem show acompanhados de Caike Falcão e banda com repertório cheio dos maiores clássicos do Rock Nacional. A abertura fica por conta da banda Hardvolts, com um tributo ao AC/DC.

Nonato Luiz e Serenatas Brasileiras

No concerto, o artista apresentará um repertório especial FOTO: REPRODUÇÃO

Domingo (15), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). Vendas no site. (3252.4138)

Nonato Luiz é um renomado violonista, compositor, arranjador, intérprete e dono de uma obra musical com centenas de composições. No concerto, o artista apresentará um repertório especial, privilegiando, além de suas composições mais conhecidas do público cearense, algumas das serenatas brasileiras que foram gravadas em seu disco “Violão em Serenata”, incluindo “Deusa da Minha Rua”, “Eu Sonhei que tu estavas tão linda” e “Ontem ao Luar”.

Show dos projetos "Pulso de Marte" e "Um corpo sem voz em busca de voz"

Luiza Nobel Foto: Alan Sousa

Sexta (13), às 19h, no Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito

Após meses desenvolvendo seus projetos no Laboratório de Música do Porto Iracema das Artes, a banda Pulso de Marte, a Orquestra Transversal, o cantor Lua e a cantora Luiza Nobel vão mostrar ao público o resultado do processo formativo deste ano em quatro shows, durante a sétima edição da Mostra de Artes do Porto Iracema (MOPI 7).

Processo de Conscerto do Desejo com Matheus Nachtergaele

O espetáculo acontece no Cineteatro São Luiz FOTO: MARCOS HERMES

Quinta (12), às 19h, Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Gratuito. Ingressos distribuídos a partir de quarta (11), às 10h, no Cineteatro São Luiz. Um ingresso por pessoa mediante documento oficial com foto. (3252.4138)

Matheus Nachtergaele recita poesias escritas por sua mãe, Maria Cecília, morta em 1968, e relembra músicas de que ela gostava. Na homenagem, o ator é acompanhado pelos músicos Luã Belik, ao violão, e Rafael Belo, no violino. Em “Processo de Conscerto do Desejo” os versos de Maria Cecília Nachtergaele são entremeados por canções que gostava de ouvir.

XIII Festival de Teatro de Fortaleza

Espetáculo "Uma Flor de Dama"

Em diversos espaços da Capital cearense. Gratuito.

A programação do XIII Festival de Teatro de Fortaleza segue em dezembro com a “Mostra Fortaleza em Cena”, composta por grandes espetáculos locais e nacionais. A “Mostra Fortaleza em Cena” segue de 12 a 19 de dezembro com espetáculos gratuitos no Cineteatro São Luiz, Teatro Carlos Câmara, Centro Cultural Bom Jardim, Porto Dragão, Cuca Barra, Cuca Jangurussu, Espaço Cultural CEGÁS, Theatro José de Alencar e Teatro São José. O encerramento da edição deste ano do festival ficará a cargo do ator Silvero Pereira, que subirá ao palco do Teatro São José para encenar a peça “Uma Flor de Dama”, na quinta-feira (19/12).

Toró

A peça faz um alusão aos tempos de Toró FOTO: THEATRO JOSÉ DE ALENCAR/REPRODUÇÃO

Sábado (14) às 17h30, e domingo (15) às 19h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3101.2583)

A peça dedica-se a mergulhar fundo nas águas da memória coletiva, sondando possibilidades de cura, ensaiando rituais de contra-ataque, investigando as sombras dos cárceres cotidianos. É tempo de relembrar e restituir o que levaram. Trovão, banho de céu. São os tempos de Toró.

Márea

O que une a comunidade ribeirinha é a sua resistência e o respeito à natureza FOTO: THEATRO JOSÉ DE ALENCAR/REPRODUÇÃO

Quinta (12) e sexta (13), às 17h30 e 19h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3101.2583)

À beira de um rio, uma comunidade centenária está ameaçada de ser expulsa de suas terras. Poderosos da mídia com seus discursos atraentes decidem higienizar o local. O que une a comunidade ribeirinha é a sua resistência e o respeito à natureza, transmitido de geração a geração pelo mito de Maréa, protetora de todos os seres.

Show Rossicléa

Mesmo partindo de um roteiro pré-determinado, a descontração com que os fatos vão se desenrolando FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Todas as terças-feiras de dezembro e janeiro, às 20h, no Teatro Brasil Tropical (Av. da Abolição, 2323, Meireles). Ingressos: R$50 (inteira) e R$25 (meia). (3254.6705)

O show é pontuado por piadas e situações engraçadas que abordam sempre temas e personalidades atuais. Rossicléa recebe bilhetinhos da plateia, tira dúvidas, responde curiosidades, tudo isso com a empatia típica da personagem. Mesmo partindo de um roteiro pré-determinado, a descontração com que os fatos vão se desenrolando e a atmosfera que permeia entre público e personagem fazem com que cada espetáculo seja único.

Natal na Universidade de Fortaleza

Terça (10), às 17h30, na Universidade de Fortaleza (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Gratuito. (3477.3000)

O evento comemora a beleza e a harmonia das festas de fim de ano ao pôr do sol. A Celebração Ecumênica de Natal acontece no Altar Votivo da instituição, com participação do Pastor Gabriel Brasil e do Padre Francisco Sales de Sousa, além da presença especial da Camerata Unifor, Orquestra Sanfônica e do Coral da Escola de Aplicação Yolanda Queiroz.

Mostra de Artes do Porto Iracema

As atividades seguem durante toda a semana FOTO: ALAN SOUSA

De segunda (9) a sábado (14). Gratuito.

As atividades começam com a aula aberta "Papo Reto", ministrada pelo performer e artista visual Elton Panamby. A formação tem início às 19h. Na terça-feira (10), tem a sessão de encerramento do Cena Cineclube - Ciclo Sofia Coppola. O evento acontece no Pátio da Escola, a partir das 19h, com o longa "As Virgens Suicidas" e o primeiro curta-metragem de Sofia, "Lick the Star". O debate fica por conta da realizadora audiovisual e pesquisadora Renata Cavalcante.

Na quinta-feira (12), a partir das 16h, o Porto Iracema recebe o Boca de mulher: encontro de mulheres da literatura. As atividades serão no Auditório e no Pátio do Porto Iracema, das 16h às 21h. No mesmo dia acontece a MOPI de Música, com a apresentação dos projetos Peripécias Transversais e Atlântico, às 19h, no Anfiteatro do Dragão do Mar. Ainda na quinta, o Teatro Dragão do Mar recebe a mostra “Modos de Existir”, que apresenta ao público os trabalhos de conclusão da sexta turma do Curso Técnico em Dança (CTD). A mostra acontece entre os dias 12 e 15 de dezembro, sempre às 19h.

Na sexta-feira (13), a MOPI de Música continua com os projetos “Pulso de Marte" e "Um corpo sem voz em busca de voz", de Luiza Nobel, a partir das 19h, também no Anfiteatro do Dragão do Mar. A programação da semana encerra no sábado (14), com o Pitching, que apresenta os seis roteiros desenvolvidas no Laboratório de Cinema deste ano. A atividade acontece a partir das 9h, na Sala 2 do Cinema do Dragão, e conta com a presença de grandes nomes do cinema, como a atriz, cantora e performer Linn da Quebrada.

Mostra O Cinema de Hong Sang-Soo: A Repetição da Vida

De 12 a 18 de dezembro, às 18h, no Cinema do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Gratuito. (3488.8600)

A "Mostra Hong Sang-soo: A repetição da Vida" exibirá oito longas-metragens do cineasta sul-coreano Hong Sango-soo. Com curadoria de Samuel Brasileiro, Isabel Veiga e Vitor Medeiros, a proposta traz filmes que já foram exibidos em Fortaleza e produção inéditas do diretor. Ele já dirigiu mais de 20 filmes, que foram exibidos em importantes festivais do mundo como Festival de Cannes, Festival de Berlim e Festival de Locarno. As sessões também contarão com rodas de conversa para discutir dramaturgia a partir dos filmes exibidos.

Museu nos Bairros

No Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545 – Varjota). Visitação: Gratuita, de terça-feira a domingo, de 12h às 17h

Educação como processo de transformação social. Esse é o lema do projeto Museu nos Bairros, parte do Programa Museu na Comunidade, realizado pelo Museu da Fotografia Fortaleza (MFF), que promove ações educativas fora da estrutura física do equipamento. O Museu nos Bairros atende jovens entre 8 e 16 anos de idade, nos bairros Messejana, Serviluz, Vicente Pinzón, Passaré e Cidade 2000, que semanalmente participam de oficinas e capacitações onde aprendem as técnicas de fotografia artesanal com a equipe do educativo do MFF. Ao fim de cada ano, é realizada uma mostra que expõe as obras produzidas pelos jovens atendidos e, nesta terça-feira (10), poderemos acompanhar a terceira exposição produzida por eles. No trabalho, as crianças são protagonistas de suas próprias histórias. O resultado é uma acervo com imagens feitas em pinhole, técnica artesanal desenvolvida em dispositivos que não utilizam lentes, que dialogam com a imaginação e criatividade infantil, demonstrando que para o crescimento cultural delas basta incentivo

Última semana da exposição Arquitetura e Cidade

Até 14 de dezembro, a partir de 7h, na Universidade de Fortaleza (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Gratuito. (3477.3311)

Em comemoração aos 80 anos do arquiteto e urbanista Campelo Costa, a Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, realiza a exposição Arquitetura e Cidade – Campelo Costa. A mostra reunirá cerca de 40 desenhos de paisagens urbanas que têm por tema imagens que marcaram o olhar do arquiteto em sua passagem por várias cidades, como Paris, Nova York, Roma, Milão, Amsterdam, Lisboa, Porto, São Paulo, Olinda, Igarassu, Fortaleza, Sobral, entre outras.

Exposição Rotas de Extravios

Até 19 de janeiro, de terça a sábado de 10h às 20h, e domingo de 12h às 19h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Gratuito. (3453.2770)

A permanência e a memória da edificação que hoje abriga a CAIXA Cultural em Fortaleza é ponto de partida para o novo trabalho do artista Eduardo Frota. Em “Rotas de Extravios”, o artista projeta uma obra instalativa na Multigaleria da CAIXA Cultural Fortaleza, com projeção em vídeo, imagens do revólver do mar da Praia de Iracema; a construção de um piso que sugere um convés de navio e a presença de uma escultura como sendo o leme da embarcação.

Exposição “Khôra” de Maíra Ortins

Sábado (14), às 10h, no Sobrado José Lourenço (Rua Major Facundo, 154, Centro). Gratuito. (3101.8826)

A exposição “Khôra” é resultado de um projeto iniciado pela artista visual Maíra Ortins. Ela, o curador e fotógrafo Silas de Paula e a socióloga convidada Rosana Rodrigues, estarão presentes para uma conversa no Sobrado José Lourenço. Acompanhado de um bom café, o bate-papo tem como tema o impacto da migração, dos movimentos xenofóbicos e nacionalistas no Brasil e no mundo. Tudo permeado pela linguagem da fotografia contemporânea, buscando discutir a influência da imagem na comunicação e na reflexão do homem pós-moderno.