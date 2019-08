A trabalho em Nova York, Mileide Mihaile passeia por pontos turísticos da cidade

Na cidade de Nova York desde quarta-feira (14), Mileide Mihaile, ex-mulher do cantor Wesley Safadão, vem compartilhando sua rotina de lazer e trabalho por meio das redes sociais. Em um dos passeios, a empresária gravou vídeo em que aparece dançando com uma cobra no pescoço.

“Estou quase me sentindo uma nova-iorquina”, comentou Mileide ao caminhar pelas ruas do bairro do Brooklyn, onde os astros da música Beyoncé e Jay-Z e vídeos da maranhense costumam frequentar.

Mileide Mihaile também disse estar fascinada pelos polos gastronômicos, galpões onde se reúnem diversos restaurantes renomados, além de arte, moda e cultura da megalópole. Nas redes, a mãe de Yhuddy também se mostrou impressionada com os grandes prédios e construções da cidade.

A viagem pelos Estados Unidos começou na cidade de Miami, no estado da Flórida. Após poucos dias divididos entre trabalho e diversão em Nova York, a influencer volta para o sul do país, onde afirma se sentir em casa. “Como sou apaixonada em Miami Beach. Sinto-me em casa por tantas amigas e amigos queridos que aqui fiz.”