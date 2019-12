18ª edição do Festival NOIA do Audiovisual Universitário começa nesta segunda-feira (02)

O Festival NOIA de Audiovisual Universitário chega à sua 18ª edição reunindo curta-metragens brasileiros, fotografias e bandas cearenses, oficinas de audiovisual, debates, exibições de filmes homenageados, shows e premiações. Todas as atividades são gratuitas e acontecem do 2 a 6 de dezembro, no SESC Fortaleza.

Com o intuito de promover a produção audiovisual realizada por estudantes brasileiros, o NOIA acontece há 18 anos sem interrupções. O festival é um espaço híbrido de interferências artísticas de áudio e imagem, onde se encontram Cinema, Fotografia e Música.

A profissionalização de jovens e adultos por meio da Cultura, a discussão sobre o fazer audiovisual e a democratização do Cinema Nacional também são pautas que perpassam o evento.

Realizado pela Propono Consultoria Cultural em parceria com o Fecomércio CE e o SESC, o Festival NOIA construiu um espaço em que confluem tecnologia, arte, comunicação e educação superior. Isso o tornou um evento que prioriza a criatividade, propondo espaços exclusivos e pontos de encontro, tanto na difusão quanto na produção e no debate.

A programação é gratuita e aberta ao público, com exceção das oficinas que pedem uma inscrição prévia e simplificada no site do evento, onde também estão disponíveis os selecionados deste ano.

Programação

Dia 2 (segunda-feira)

Abertura do Festival com exibição de BARONESA, de Juliana Antunes (MG)

Às 17h30, na sala de cinema do SESC

Lançamento de Mostra Cearense de Fotografias

Às 20h, no pilotis do SESC

Fotografias individuais:

- Entre Cervejas e Tragédias (Yuri Juatama)

‍- Irrompe o Precipício (Rômulo Monte)

- Negrativo (Sabrina Moura)

‍- Periferia Sitiada (Alex Gomes)

Fotografias séries:

- Invisíveis (Talita Machado)

- Casca-Carne (Bárbara Moira)

- ‍Desordem Em Progresso (Matheus Dias Aguiar)

- Retalhados (Bárbara Moira)

- Universal Praça (Yuri Juatama)

Dia 3 (terça-feira)

Oficinas

Das 14h às 17h, nas salas de aula do SESC (1º andar)

- Animação Urbana para Instagram, com Diego Akel

- Escola de Beat PDMrec (Produção Musical), com Ervian Produtos do Morro

- Fotografia Básica com Smartphone, com William Ferreira

Mostra Brasileira de Curtas

Às 17h30, na sala de cinema do SESC

- O Verbo se Fez Carne, de Ziel Karapotó (Recife/PE)

- Rebento, de Vinicius Eliziário (Salvador/BA)

- Oração ao Cadáver Desconhecido, de Sávio Fernandes (Fortaleza/CE)

- Bicha-bomba, de Renan de Cillo (Curitiba/PR)

- Copacabana Madureira, de Leonardo Martinelli (Rio de Janeiro/RJ)

- Diz que é Verdade, de Claryssa Almeida e Pedro Estrada (Belo Horizonte/MG)

- E o que a Gente Faz Agora?, de Marina Pontes (Cachoeira/BA)

Mostra Cearense de Bandas

Às 20h, no palco do estacionamento do SESC

- Miopia Não Tem Cura

- Santos de uma Esquina

- Vento Mareia

Dia 4 (quarta-feira)

Oficinas

Das 14h às 17h, nas salas de aula do SESC (1º andar)

- Animação Urbana para Instagram, com Diego Akel

- Escola de Beat PDMrec (Produção Musical), com Ervian Produtos do Morro

- Fotografia Básica com Smartphone, com William Ferreira

Mostra Brasileira de Curtas

Às 17h30, na sala de cinema do SESC

- Mãos de Barro, de Sávia Mirella Rodrigues (Cascavel/CE)

- Nada Além da Noite, de Rodrigo de Janeiro (Rio de Janeiro/RJ)

- Abraço, de Matheus Murucci (Rio de Janeiro/RJ)

- Pouso Autorizado, de Áquila Jamille (Cachoeira/BA)

- Jason, de Paulo Sérgio Garcia (Cidade de Goiás/GO)

- Torcida Única, de Catarina Forbes (São Paulo/SP)

Mostra Cearense de Bandas

Às 20h, no palco do estacionamento do SESC

- Old Books Room

- Gravatas Borboletas

- Trvibe

Dia 5 (quinta-feira)

Fórum do Audiovisual Universitário

Às 15h, na sala de cinema do SESC

Mostra Cearense de Cinema

às 17h30, na sala de cinema do SESC

- Low Light, de Marcilene Damasceno (Fortaleza/CE)

- Não Vai Te Atrapalhar, de Julia Rabay (Fortaleza/CE)

- Galdino, de Talita Machado (Fortaleza/CE)

- UMIROBA, de Daniel Pires, Felipe Saraiva e Tarcísio Azevedo (Fortaleza/CE)

- Uma Volta pela Praça, de Roberta Filizola (Fortaleza/CE)

- Prazer, Eu Sou do Bom, de Rodrigues Castro (Fortaleza/CE)

- A Mulher da Pele Azul, de Esther Arruda e Pedro Ulee (Fortaleza/CE)

Show Luiza Nobel

Às 20h, no palco do estacionamento do SESC

Dia 6 (sexta-feira)

Homenagem a Telmo Carvalho (CE), com exibição de “O Músico e o Cavalo” (1987), “Campo Branco” (1995) e “Em Busca da Cor” (2002)

Às 17h30, na sala de cinema do SESC

Exibição do resultado da oficina de "Animação Urbana para Instagram"

Às 19h, na sala de cinema do SESC

Premiação das Mostras de Cinema, Bandas e Fotografia

Às 19h30, no palco do estacionamento do SESC

Show Banda Rivera

Às 20h30, no palco do estacionamento do SESC

Serviço

18º NOIA - Festival de Audiovisual Universitário

De 2 a 6 de dezembro, a partir das 17h, no SESC Fortaleza (Rua Clarindo de Queiroz, 1740, Centro)

Programação completa e inscrições: www.festivalnoia.com.br

Gratuito