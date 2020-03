Nova novela das 18h da Globo, 'Nos Tempos do Imperador' mescla história e ficção

Ambientada no Segundo Reinado, a próxima novela da TV Globo, "Nos Tempos do Imperador", com estreia no dia 30 deste mês, promove um resgate histórico contado por meio de tramas envolventes dos protagonistas. A obra começa em 1856, 34 anos após a declaração da Independência do Brasil, e se desenvolve no Rio de Janeiro, tratando questões a exemplo da posição da mulher na sociedade do século XIX e da resistência das comunidades quilombolas em uma estrutura social escravocrata.

O enredo, na faixa das 18h, conta a história de personalidades que vivenciaram o Império de Dom Pedro II. Na Corte, o imperador (Selton Mello) trabalha em prol do progresso do Brasil e para ampliar os horizontes da população, investindo em educação. Dom Pedro II encontra apoio da imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella), com quem vive um casamento político.

Em "Nos Tempos do Imperador", os conflitos que antecedem a Guerra do Paraguai, que teve início em 1864, também são abordados na narrativa. Durante uma viagem com Teresa Cristina, Dom Pedro II sente o país ameaçado após um encontro inesperado com o general Solano Lopez (Roberto Birindelli), comandante das tropas paraguaias.

Personagens de Mariana Ximenes, Selton Mello e Letícia Sabatella são protagonistas da trama João Miguel Júnior / Globo

Nesse contexto, o Imperador precisa preparar suas filhas Isabel (Any Maia/ Giulia Gayoso) e Leopoldina (Melissa Nóbrega/ Bruna Griphão) a fim de assumirem suas responsabilidades como membros da família real. Para a tarefa, ele convida Luísa (Mariana Ximenes), a Condessa de Baral, para ser a preceptora das meninas. Ao conhecê-la, Dom Pedro II apaixona-se por ela, provocando uma reviravolta em sua vida pessoal.

Apesar de ser conhecida nos livros de história como a amante do imperador, a Condessa de Baral se mostra mais do que o rótulo destinado a ela. Luísa é uma mulher à frente de seu tempo, empoderada, educada na Europa e que domina diversos assuntos. A baiana é casada com Eugênio (Thierry Tremouroux), o Conde de Baral, com quem teve o pequeno Dominique (Thor Becker).

Desafios

Luísa também é a responsável por apresentar Pilar (Gabriela Medvedovski) e Jorge/Samuel (Michel Gomes) ao Imperador, e esse encontro será decisivo. Os dois auxiliam Dom Pedro II a atender os anseios da população e a manter um bom relacionamento com as províncias.

A jovem Pilar conhece Luísa após fugir de casa. A personagem enfrenta o peso de ser uma mulher do século XIX que luta para se tornar médica em uma sociedade patriarcal. A fuga é impulsionada pelo casamento arranjado por parte de seu pai, o fazendeiro e coronel Eudoro (José Dumont), com o grande vilão da novela, Tonico (Alexandre Nero), futuro candidato a deputado pela Bahia. A possibilidade de um relacionamento sem amor leva Pilar a deixar sua vida na Bahia para perseguir seus sonhos no Rio de Janeiro.

Em paralelo, o escravo Jorge/Samuel, um homem corajoso e honesto, luta pela liberdade. Diante da realidade da escravidão, o destino o obriga a fugir sem qualquer planejamento. Durante a fuga, Pilar cruza seu caminho. Um encontro que muda a vida dos dois ao longo do enredo. Movidos pela paixão que nutrem um pelo outro, o casal deseja fazer a diferença na vida das pessoas. Defensor da integração entre pessoas brancas e negras, Jorge/Samuel acredita que pode mudar a sociedade.

Outra Monarquia

Ao fugirem para o Rio de Janeiro, Jorge/Samuel e Pilar encontram abrigo na Pequena África, local que reúne os negros alforriados ou que conquistaram a sua própria liberdade.

Pilar (Gabriela Medvedovski) e Jorge / Samuel (Michel Gomes) farão par romântico João Miguel Júnior / Globo

A comunidade também possui um monarca, o Dom Olu (Hoji Fortuna). Casado com Cândida (Dani Ornellas), a líder espiritual da comunidade, os dois tornam-se muito próximos de Pilar e Jorge/Samuel. Moradores da Pequena África, Abena (Mary Sheila), o marido, o músico Balthazar (Alan Rocha) e seu filho Guebo (João Victor Menezes/Maicon Rodrigues), ajudam na fuga de escravizados. O casal conhece Jorge/Samuel no início da trama e oferece um emprego ao rapaz na lavanderia onde trabalham.

A comunidade encontra-se ameaçada por Borges (Daniel Dal Farra), cujo maior desejo é capturar escravizados fugidos. O personagem obriga Lupita (Roberta Rodrigues), escrava de sua fazenda, a denunciar os colegas que fogem para a Pequena África. Apesar da escravidão, Lupita é uma mulher divertida que vende cocadas no Rio de Janeiro. Em uma dessas andanças, ela conhece Batista (Luís Mello), fazendeiro casado com Lota (Vera Holtz), com quem vive um divertido triângulo amoroso.

Novo Mundo

"Nos Tempos do Imperador" traz personagens de outra novela da TV Globo, "Novo Mundo", exibida em 2017. A trama contava a história do Primeiro Reinado, período governado por Dom Pedro como imperador do Brasil. Os donos da Taberna dos Porcos, Licurgo (Guilherme Piva) e Germana (Vivianne Pasmanter), retornam idosos na nova novela das seis. Na trama, os dois se passam por inválidos e aplicam golpes, tendo como vítimas preferidas Quinzinho (Augusto Madeira) e Clemência (Dani Barros).

O personagem Quinzinho também esteve presente em "O Novo Mundo". Filho de criação de Joaquim (Chay Suede) e Elvira (Ingrid Guimarães), ele se tornou um homem em "Nos Tempos do Imperador". Casado com Clemência, o personagem luta para a Taberna do Porcos não ser demolida com o progresso da cidade e tem o sonho de transformar o local num cassino.

A novela "Nos Tempos do Imperador" é criada e escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, com Julio Fischer, Duba Elia, Wendell Bendelack e Lalo Homrich. A direção artísticaé assinada por Vinícius Coimbra, enquanto a direção geral é de João Paulo Jabur. Guto Arruda Botelho, Alexandre Macedo, Pablo Muller, Joana Antonaccio e Caio Campos são responsáveis pela direção.