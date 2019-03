Livro "M e l a n c ó l i c o", do poeta André Solidão, constrói ciclo do amor à dor e vice-versa

No contrafluxo da felicidade metida goela abaixo por meio de outdoors e programas de TV, André Solidão gesta um rebento capaz de falar de sussurros, saudades, aflições. Trata-se de sua mais nova empreitada literária, depois de "O Silêncio que Ficou entre Nós" (2016): "M e l a n c ó l i c o".

"Estamos muito famintos para achar a felicidade, principalmente quando vivenciando algum tipo de dor. Mas, nisso, não percebemos a importância de vivenciar essa dor. Ela precisa ser sentida e encarada de frente, porque é uma grande ferramenta para a construção de nossa alegria. Assim, a passagem por ela nos ajuda ainda mais a nos conhecer e aprender a nos amar", observa o autor.

Ele conta que a ideia para a obra surgiu da construção de novas poesias e textos. Se, a priori, esse material não tinha intenção de virar um livro, com o passar do tempo houve a necessidade de expor os sentimentos ao público.

"Cada dia mais os leitores cobravam um novo trabalho. 'M e l a n c ó l i c o' nasceu de um grande vômito de amor e saudade, dor e cura, como é e mostra o ciclo da vida".

O lançamento do livro acontece neste sábado (16), às 19h, no Bolacha Mágica Music Bar, com muita poesia, música ao vivo, sorteios e brindes, aproximando os presentes das nuances literárias de Solidão.

Intervenções

Além de escritor, André também é artista visual, com lambe-lambes e stêncils ocupando alguns lugares de Fortaleza. Sendo assim, ele garante que a obra trará muitas das novas criações entre as páginas, incentivando os leitores a adentrar em um novo universo.

"O título difere por apresentar o grito dos muros em um livro de melancolia de forma suavizada, podendo mostrar que a dor pode ser vivenciada de forma mais leve, e que ela é um elemento importante para a construção do ciclo da vida", ressalta.

Autodescrito como alguém que "nunca está parado", Solidão ainda adianta que já existe ideia para vários outros livros, dois deles em processo de escrita. Além disso, revela o desejo de querer publicar em outros gêneros, continuando a transmitir poesia para as pessoas. Aguardemos.

Serviço

Lançamento do livro "M e l a n c ó l i c o", de André Solidão. Neste sábado (16), às 19h, no Bolacha Mágica Music Bar (Rua Osvaldo Cruz, 2897, Dionísio Torres). Contato: (85) 98888-1028

M e l a n c ó l i c o

André Solidão

Editora PenDragon

2019, 220 páginas

R$ 30