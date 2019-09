Livro de arquiteta cearense resgata a estrutura das cozinhas ancestrais às modernas

Quanto tempo você passa na cozinha de casa? Para a arquiteta cearense Ana Virginia Furlani, essa resposta pode dizer muito também sobre o ato de preparar alimentos e de comê-los. "Se o espaço for convidativo, você fica nele por várias horas e faz comidas que vão muito além das ultraprocessadas ", acredita a autora do livro "Cozinha: Do fogo aberto ao século XXI", lançado esta semana na Casa Cor Ceará.

A obra, publicada pela editora Senac Ceará, nasceu como uma tese de conclusão de curso, escrita entre os anos 2005 e 2008, quando Furlani fazia uma pós-graduação na Universidade Politécnica da Catalunha. À época, o foco era apresentar uma história da gastronomia e da arquitetura das cozinhas euro-americanas, uma vez que os livros que tinha acesso eram todos dessa região.

Há dois anos, porém, quando retomou a leitura do trabalho, resolveu dar novo fôlego a ele, incluindo uma reflexão sobre as cozinhas do Brasil, desde o período da colonização.

A compreensão de que nossa cultura é formada pelo tripé branco, índio e negro é fundamental para que possamos entender a nossa cultura alimentar e, dentro dela, a arquitetura das cozinhas", escreve a arquiteta.

Dentro dessa perspectiva, a autora observou, por exemplo, que vivemos no único país onde existem duas circulações residenciais segregadas, uma social e outra de serviço, "fato que por si só já demonstra a maneira como a sociedade e, consequentemente, a arquitetura se comportam com relação ao serviço doméstico", analisa.

Publicação

A atualidade de discussões como essa e o aumento das buscas por conteúdos relacionados à culinária estimularam Furlani a publicar o livro no Brasil. "Hoje a cozinha virou objeto de desejo. O que tem de programa de gastronomia na TV e de livros sobre o assunto, não é verdade? As pessoas estão investindo nesse espaço e cozinham porque querem, não porque são obrigadas, visto que têm a praticidade dos aplicativos e todo tipo de cozinha ao alcance do celular", acredita a autora.

Ela não esconde a satisfação de oferecer uma bibliografia histórica sobre esse assunto.

A cozinha já foi dos escravos, da empregada doméstica, da dona de casa, de ninguém - com a geração micro-ondas -, e voltou a ser o coração da casa. Minha alegria é ver que hoje ela tem o destaque que merece e quis transmitir isso com essa publicação", expressa.

Os interessados em adquirir a obra podem encontrá-la no Espaço Cozinha de Origem, da Casa Cor Ceará (Rua Visconde de Mauá, 950), também assinado por Ana Virginia Furlani. Aos sábados e domingos, sempre das 19h às 20h, o ambiente receberá oficinas gratuitas de gastronomia. "É o combo perfeito. Você passa lá, aprende a fazer um prato e ainda sai com o meu livro", convida a arquiteta. Vale ressaltar que o ingresso para a Casa Cor é R$50 (inteira) e o passaporte para todos os dias, R$150.

COZINHA: DO FOGO ABERTO AO SÉCULO XXI

Ana Virginia Furlani

Editora Senac Ceará

2019, 216 páginas

R$ 62,30