Festival Varilux de Cinema Francês acontece em quatro cinemas de Fortaleza

O Festival Varilux de Cinema Francês chega à décima edição e constata, em 10 anos, o apelo da cinematografia europeia para o público cinéfilo no Brasil. Em Fortaleza, o festival será lançado nesta quinta (6), no Cinema do Centro Dragão do Mar (Praia de Iracema).

A abertura contará com a exibição do filme "Amor à segunda vista" (Hugo Gélin, 120 min), às 14h, na sala 2 do espaço. A programação acontecerá também, até o próximo dia 19, no Cineteatro São Luiz (de 11 a 15 de junho), Cinépolis RioMar (de hoje a 19) e Arcoplex Del Paseo (de hoje a 12 de junho).

De 2010, até o ano passado, quando da realização do evento pela última vez, a programação foi exibida em uma quantidade 10 vezes maior de salas de cinema (11 em 2010; e 118 em 2018); e teve quase o mesmo crescimento em relação ao número de cidades alcançadas no País (9 em 2010; e 88 em 2018). O Varilux ainda alcançou um público de 172 mil pessoas na última edição - marca sete vezes maior que as 25 mil do ano de estreia.

Público cearense

Para além do crescimento do evento em números, o curador da programação do Cinema do Dragão, Pedro Azevedo Moreira, enfatiza a relação do público cearense com o festival ao longo das 10 edições. "Eles construíram essa fidelização durante as últimas edições,com programação sempre de qualidade, híbrida. E há o fato de o festival acontecer anualmente: a continuidade do trabalho é muito importante".

Indagado sobre os filmes que merecem destaque na programação deste ano, o curador cita "Cyrano de Bergerac - O Clássico" (Jean-Paul Rappeneau, 1990). "É um filme que foi todo reformulado, restaurado", detalha o curador. O longa será exibido nos dias 11 e 16 no Cinema do Dragão; dia 14 de junho no Cineteatro São Luiz; dias 8 e 12 de junho no Del Paseo; e dia 19 no RioMar.

Outro destaque, segundo Pedro, é o longa-metragem "Filhas do Sol" (Eva Husson, 2018). O público poderá conferir o filme na programação de abertura no Dragão, nesta quinta (6), às 18h (e também nos dias 13 e 14); nos dias 11 e 18 de junho no RioMar; e ainda hoje (às 16h10) e dia 12 no Del Paseo.

Com o Centro Dragão do Mar, uma das sedes do festival em Fortaleza em paralelo à programação nacional (ao lado do RioMar), a curadoria do Varilux tem ligação estreita com a pauta que predomina no equipamento cultural, segundo Pedro Azevedo: "E dentro da programação do Varilux, a nossa sala é uma das que tem a melhor performance de público. Nesse ponto, é a segunda do Nordeste".

Serviço

Festival Varilux de Cinema Francês

Abertura nesta quinta (6), às 14h, na sala 2 do Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). A programação de hoje também acontece no Cinépolis RioMar (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu), a partir das 19h; e no Arcoplex Del Paseo (Avenida Santos Dumont, 3131, Aldeota), às 14h15. Confira as salas na agenda de cinema do Verso. Mais informações: variluxcinefrances.com