Festival Fartura de Fortaleza acontece entre os dias 23 e 24 de novembro

O "Festival Fartura - Comidas do Brasil" também passa por Fortaleza. Depois de Belém, Brasília, São Paulo, Tiradentes, Belo Horizonte, Porto Alegre e Lisboa, a capital cearense recebe o evento entre os dias 23 e 24 de novembro, na Praça das Flores, reunindo chefs e produtores de todo o Brasil.

Em sua quinta edição, o Fartura Fortaleza proporciona uma completa experiência gastronômica, já que o público conhece desde a origem ao resultado final dos pratos. Participam chefs de estados como Rio de Janeiro, Paraná, Rondônia, Minas Gerais, Amazonas e Distrito Federal, além do Ceará.

Marco Gil, Felipe Cicconato, Valéria Laena, Lia Quinderé, Cláudio Ribeiro e Eduardo Campelo são alguns dos profissionais cearenses já confirmados no evento.

Programação

Além de fazer um tour gastronômico e degustar os mais diversos tipos de pratos, o público terá a oportunidade de conferir receitas sendo preparadas ao vivo. Haverá ainda um espaço para venda de produtos, e a programação contará com apresentações musicais e cênicas. Interessados em aprender mais sobre a arte da cozinha terão um point garantido no Festival. No Espaço Conhecimento, chefs renomados do Brasil vão ministrar aulas.

Nesta edição, o Fartura apresenta mais duas novidades na programação: o Seminário Cultivar e o Conhecimento Gastronômico nas Escolas. O primeiro, com o tema "Cultura: o que fica e o que se transforma" pretende incentivar a discussão acerca da alimentação com profissionais do setor.

Enquanto o segundo será uma intervenção promovida por chefs e profissionais que vão ensinar receitas e curiosidades gastronômicas para crianças e adolescentes em escolas públicas de Fortaleza.

Serviço

Festival Fartura Fortaleza

Sábado (23), das 12h às 22h. Domingo (24), das 12h às 20h. Praça das Flores (Av. Des. Moreira, S/N - Aldeota). Gratuito.