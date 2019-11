Festival Elos traz shows gratuitos de Elza Soares, Vanessa da Mata e Francisco, El Hombre

O Festival Elos carimba a chegada da alta estação em Fortaleza. De hoje até domingo (24), o Aterro da Praia de Iracema reúne cultura gratuita e disposta a saciar mente e físico. Música, esportes, teatro, cultura popular, artes visuais evidenciam a programação. Uma das mais importantes artistas brasileiras, "a voz do milênio" lidera a lista de atrações.

Elza Soares retorna ao Ceará em mais um ano de vida vibrante e repleto de simbolismos. Traz "Planeta Fome", 34º disco na carreira. Um expressivo tapa no rosto do Brasil retrógrado versão 2019. Completam a seleção de convidados nacionais a cantora Vanessa da Mata e a banda Francisco, El Hombre.

Por telefone, Elza pergunta se está tudo bem. Ao ouvir a resposta, a veterana é sagaz e intercala com a voz rouca tão característica: "É isso aí, vambora". Pergunto do "Planeta Fome" e a estreia do repertório em pleno Rock In Rio. O saldo foi dos mais positivos, aponta.

Depois de unir diferentes gerações no evento carioca, agora é o momento do novo trabalho ser escutado ao vivo na Capital cearense.

O recado de Elza é direto. Sucessor de "A mulher do fim do mundo" (2015) e "Deus é mulher" (2018), o disco esgarça um País corroído e repleto das mesmas mazelas acometidas contra Elza Gomes da Conceição durante boa parte dos primeiros anos de existência. É o brazuca pobre, marginalizado e esquecido na sarjeta. Deixado de lado pelo tipo de gente que destrói uma charge denunciativa do racismo. "Fui buscar Gonzaguinha lá atrás, cara", comenta.

Elza Soares volta a Fortaleza com trabalho inédito MARCOS HERMES

"Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado", alertam os versos de "Comportamento Geral". A cria do compositor morto em 1991 virou clipe. O vídeo apresenta a estrela em meio a um ferro-velho. Sucatas de veículos são esmagadas. O cenário é da devastação e do desolamento.

No centro da narrativa, Elza veste roupa envolta com alfinetes. A imagem é punk e encharcada de altivez. A escolha é referência à estreia no rádio há 66 anos. Momento no qual subiu ao palco do programa de calouros de Ary Barroso (1903-1964).

Usava um vestido surrado da mãe, ajustado ao corpo magro por alfinetes. Barroso fez graça perguntando de qual planeta a caloura tinha vindo. "Do mesmo planeta que você, seu Ary. Do planeta Fome".

Onde o povo está

Vanessa da Mata, por sua vez, deseja um show mediado pelo amor. A passagem pelo festival, divide, celebra a possibilidade dos encontros. Um território de comunhão entre as famílias, das mais diferentes configurações. A mato-grossense chega com o lançamento "Quando deixamos nossos beijos na esquina". Ela assina a produção do recente e elogiado disco.

"Fala de um momento de não diálogo. De beijos coloridos e de intolerância. De pessoas que acham o toque sujo. Caminhamos para uma sociedade mais fria. O toque está realmente ficando frio. Se acha mais normal brigar do que se beijar. A sociedade está ficando asséptica, infértil", adverte, em um papo por telefone. O remédio para tanto ódio seria o querer bem. Saber conviver com os próprios erros, se aceitar.

Vanessa da Mata chega com "Quando deixamos nossos beijos na esquina" RODOLFO MAGALHÃES

Para Vanessa, a música possui relação profunda com o povo. Escolheu, defende, cantar desde o começo em programas populares. Optou por ocupar a trilha das novelas, shows de prefeituras, encontrar as pessoas onde elas não têm escolhas.

"Eu vim desse lugar. Na minha cidade, por exemplo, eu só conheci Chico Buarque porque ele estava nos Trapalhões (cantarola "o primeiro me chegou?", trecho de "Teresinha"). Clara Nunes, Maria Bethânia conheci no Fantástico, no Globo de Ouro. Fui fazer a mesma coisa. Poderia ser uma cantora sofisticada, apenas do teatro. Tinha condições para isso. Quis ser a cantora do teatro e do popular. Fazendo esse crossover, cantando para uma menina no interior como eu", conclui Vanessa da Mata.

O Ceará segue representado com shows do Rivera, Las Tropicanas e Luiza Nobel. As artes cênicas do Ceará contam com a presença dos grupos Garajal e Pavilhão da Magnólia. Outra força são o Maracatu Vozes da África e a Banda de Pife de Aquiraz.

Hoje (22/11)

17h - Cortejo (Vidança )

18h - Orquestra de sopros de Pindoretama

19h - Vidança

19h30 - Rivera

21h - Francisco, El Hombre

Sábado (23/11)

17h - Maracatu Vozes da África

18h - Tocando a Vida + Vovô Dedé

19h30 - Luiza Nobel

21h - Elza Soares

Domingo (24/11)

17h - Banda de Pife Aquiraz

18h - Sexteto Jacques Klein - Instituto Beatriz e Lauro Fiuza

18h30 - LasTropicanas

19h - Desequilibrados

20h - Vanessa da Mata

Serviço

Festival Elos. De hoje a domingo (24/11), no Aterro da Praia de Iracema (Av. Historiador Raimundo Girão, 800, Praia de Iracema). Gratuito.