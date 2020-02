Descubra alimentos energéticos e naturais para curtir o Carnaval

Vai curtir o período de folia carnavalesca? Para aguentar essa maratona intensa, é necessário investir em alimentos capazes de fortalecer a energia, bem como repor o que foi gasto ao longo da festa momina. A principal dica para o brincante se manter saudável é o consumo de alimentos naturais, conforme a nutricionista Cinthia Queiroga.

"Muitas vezes, no período das festas, as pessoas passam vários dias fora de casa. Nessas ocasiões, elas acabam consumindo mais alimentos industrializados, porém não se dão conta de como isso acaba roubando energia e dificultando até para ter mais disposição nos vários dias de folia", explica a nutricionista.

O médico e nutrólogo André Guanabara também destaca a importância de se manter uma alimentação saudável mesmo nesses dias. "A quantidade alta de carboidratos refinados e açúcar vai bagunçar a imunidade e, consequentemente, comprometer o Carnaval", explica.

Entre as iguarias recomendadas por Cinthia, estão a banana que é rica em triptofano, aminoácido responsável pela liberação do hormônio do bem-estar, a serotonina. Além de regular o humor e o sono, também contribui em fornecer maior disposição. Outra orientação da nutricionista é combiná-la com aveia e o mel de abelha.

"A aveia dá uma segurada no índice glicêmico da fruta e garante que a energia seja liberada ao longo do tempo. Já o mel, além de dar mais energia, também ajuda na questão da imunidade", completa Cinthia. A rapadura também é um doce indicado por ser fonte de glicose rápida, ideal para a reposição ao longo do dia, especialmente para quem consome bebidas alcoólicas.

Outra sugestão é a mistura do açaí, uma ótima alternativa energética natural, quando associada ao amendoim ou granola. O pó de guaraná também pode ser acrescido, inclusive em vitaminas.

Além disso, antes da cair na folia, é recomendado fazer refeições leves, como sanduíches ou tapiocas. "A dica fica por conta da escolha do recheio para não acabar tornando essa preparação muito pesada e atrapalhar a digestão. Pode ser o pão integral ou a tapioca, ambos recheados com ovo ou frango para proporcionar uma digestão mais leve e não causar desconfortos", diz a nutricionista.

Já para quem sente necessidade de fazer uma refeição mais reforçada pode incluir o consumo de raízes, como batata-doce e a macaxeira, arroz e proteínas magras, a exemplo do frango. Quando ingeridos em porções adequadas, promovem saciedade e fornecem energia ao longo do dia.

Na folia, o indicado pela nutricionista é se preparar caso o brincante vá passar um longo período fora de casa. Como aposta prática e saudável, Cinthia sugere as barrinhas de proteína e de castanha, que também têm função energética.

Hidratação

O nutrólogo e a nutricionista também destacam a importância de se manter bem hidratado, especialmente nesses dias mais quentes e de muita agitação. "Devido ao sol e à bebida alcoólica ficamos cada vez mais desidratados, o que leva à fadiga. Por isso é importante ter uma hidratação adequada durante esse período. Para saber a quantidade exata multiplique o seu peso por 0,035. É no mínimo a quantidade ideal de água a ser ingerida por dia para não ter fadiga", explica o médico André Guanabara.

Além da água, Cinthia recomenda sucos de frutas ricos em vitaminas, assim como o consumo in natura de melancia, abacaxi e kiwi. A água de coco também é uma boa fonte para repor naturalmente os eletrólitos, minerais com a função de transportar o líquido para as células e responsável pelo bom funcionamento dos órgãos e dos movimentos musculares.

Uma boa mistura é laranja com beterraba, excelente geradora de energia, gostosa e fácil de fazer. Típica no Ceará, a acerola, quando acrescida de cenoura, vira uma fonte de vitamina A e C, com propriedades antioxidantes. Pensando na prevenção de doenças infecciosas, a nutricionista indica o suco de romã, que melhora imunidade, combate a inflamação e a ação dos radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce.

Para quem exagerou na bebida, Cinthia reforça que a hidratação ajuda o fígado a eliminar essas toxinas. "É ideal incluir o consumo de chás, pois alguns deles ajudam o fígado nessa metabolização, a exemplo do boldo e da cavalinha", completa a nutricionista.