Conheça alguns locais que realizam terapias gratuitas em Fortaleza

Yoga, massoterapia, reike, terapias de grupo, meditação dentre outras são alternativas capazes de aprimorar o corpo e a mente no desenvolvimento humano. Em Fortaleza, projetos sociais ou iniciativas voluntárias estão promovendo, gratuitamente, diferentes serviços terapêuticos.

Um deles é o Projeto Quatro Varas, localizado no Pirambu. "Atendemos, de forma humanitária, a essas pessoas que, na maioria das vezes, precisam mesmo é de um simples abraço", diz a coordenadora de gestão Cristina Alencar.

Outra sugestão é o Movimento de Saúde Mental do Bom Jardim, no qual são disponibilizados terapias de grupo e individuais. "Trabalhamos a acolhida, a escuta e a valorização da vida. A partir daí, eles começam a ver o mundo com um novo olhar", descreve a psicóloga Mariane Timbó.

O professor Yuri Dourado dá aulas gratuitas de yoga na Praça Nossa Senhora de Fátima

Já o "Expresso Yoga", uma iniciativa do professor Yuri Dourado, oferta aulas de yoga três dias por semana na Praça Nossa Senhora de Fátima.

A ideia é reunir um coletivo de pessoas que busca liberdade por meio do yoga".

No Parque do Cocó, as atividades de massoterapia, yoga e meditação são realizadas aos domingos, pelo projeto Viva o Parque, uma ação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), por meio da Coordenação de Biodiversidade (Cobio).

Para quem deseja investir na meditação, é possível colocá-la em prática no Espaço Meditar em Fortaleza, de terça a quinta. Lá, a terapia é desenvolvida de forma guiada, proporcionando aos participantes uma maior entrega de corpo e mente.

No Bom Jardim, o MSMBJ acolhe a comunidade com diversas práticas terapêuticas Rodrigo Gadelha

Neste sábado (31), a partir das 6 horas da manhã, acontece uma atividade pontual do Sistema Verdes Mares para marcar o encerramento do mês temático de agosto “Saúde e Equilíbrio”, que acontece na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz.

A programação, voltada ao corpo e à mente, promove atividades físicas, orientação psicológica, atendimento nutricional, acupuntura e um bate-papo com os participantes sobre como ter uma vida mais saudável e equilibrada. Confira os locais e horários de realização das atividades gratuitas em Fortaleza.

Projeto Quatro Varas

Rua José Roberto Sáles, 44 - Barra do Ceará. Contato: (85) 98614.2873 Atividade: Terapia Comunitária Dia: Segunda-feira Horário: 9h às 10h Atividade: Yoga Dias: Segunda e quarta-feira Horários: 11h às 12h Atividade: Massoterapia Dias: Segunda e quarta-feira Horário: 8h às 12h

Movimento de Saúde Mental do Bom Jardim

Rua Dr. Fernando Augusto, 609 - Parque Santo Amaro. Contato: (85) 3497.0892 Atividades: Yoga, massoterapia, relaxamento, shiatsu e reiki Dias: Segunda a sexta Horário: Os grupos funcionam de 8h às 16h30

Parque do Cocó

Av. Padre Antônio Tomás, s/n - Cocó. Contato: (85) 3234.3574 Atividade: meditação, Yoga e massoterapia Dia: Domingos Horário: 7h às 12h horas

Barraca Tempero do Mar

Av. Clóvis Arrais Maia, 2771 - Antonio Diogo. Contato: (85) 98505.7532 Atividade: Yoga Dia: Sábados Horário: 16 horas "Expresso Yoga" Avenida 13 de Maio, na Praça Nossa Senhora de Fátima. Contato: (85) 9247.6488 Dias: Segundas, quartas e sextas Horário: 17h

Meditar em Fortaleza

Avenida Santos Dumont, 5335 sala: 313. Contato: (85) 99189.3564 Atividade: Meditação guiada Dias: Segunda a quinta Horário: 18h15

Saúde e Equilíbrio (SVM)

Praça da Imprensa, Dionísio Torres

Atividades: Orientação nutricional, psicológica, treinamento funcional. Dia 31 de agosto, a partir das 6 horas da manhã)