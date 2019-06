Confraria Chapéu de Couro completa 10 anos de atividade em Fortaleza

O grupo idealizado pelo jornalista Roberto Bonfim tem como objetivo divulgar o folclore e as demais tradições culturais do Nordeste, em especial do Ceará. A Confraria que adotou como patrono o poeta popular Patativa do Assaré celebra 10 anos de existência no dia (4) de julho, a partir das 18 horas, no restaurante Kina do Feijão Verde.

Além das palestras com temas referentes a valorização dos custumes do sertão, Roberto Bonfim diz que, um dos principais motivos do encontro é o fato de estarem juntos em momentos de descontrção.

Como parte da programação em homenagem a década de criação da irmandade, a Câmara Municipal de Fortaleza realiza sessão solene em homenagem aos 10 anos de criação da Confraria Chapéu de Couro.

O evento acontece nesta quarta-feira (26), às 15 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza. O encontro atende ao requerimento de autoria do vereador Eron Moreira com o objetivo de prestigiar o grupo dedicado a divulgação do folclore e as demais tradições culturais do Nordeste, em especial do Ceará.