Cachaça ganha novos sabores em versões de drinques e sobremesas que usam a bebida como ingrediente

É fácil inserir a cachaça na mesa dos brasileiros. Ela está naquela pequena dose antes do almoço como aperitivo e também nos momentos de diversão nas refrescantes caipirinhas. Pode ainda ser degustada pura, acompanhada apenas de um limão para "esquentar o sangue", além de fazer companhia a outras bebidas em rodadas em que somente ela brilha.

Mas as formas de aproveitar a versatilidade e potência dessa bebida genuinamente brasileira não se encerram por aí. Restaurantes apostam na cachaça como base para versões de drinques tradicionais, experimentam novas composições e chegam a usá-la no preparo de sobremesas fora do convencional.

Experimentações como essas compõem o cardápio do bar do Colosso Fortaleza. Lá, a bebida brasileira é acompanhada de ingredientes regionais e ganha novos sabores. É o que acontece na versão do estabelecimento para o tradicional moscow mule. A vodca é substituída pela cachaça, que recebe ainda uma composição com xarope de mel, um toque de gengibre e uma espuma de mel de engenho, finalizada com raspas de rapadura. A inusitada versão ganha o nome de Nordeste Mule.

A cachaça é a base do Maria Bonita, drinque do Colosso Fortaleza que tem refrigerante de caju e um toque de limão FOTO: MONALIZA XIMENES

Também à base de cachaça, o Maria Bonita adiciona à bebida o refrigerante de caju e um toque de limão. O resultado é um drinque refrescante, ideal para um momento de contemplação ao pôr do sol, por exemplo. Para experimentar um sabor mais sofisticado, a pedida pode ser o Hope, que envolve maçã verde, manjericão, uma discreta quantidade de licor de laranja e cachaça.

"O desafio é reeducar as pessoas. Tem quem goste muito de cachaça e quem não curta pelo sabor marcante, mas nós temos vários tipos de cachaça, que vão desde as tradicionais às saborizadas", adiciona Pablo Melo, chef do bar do Colosso, responsável pelas criações.

Variedade

Quem também valoriza a bebida nas composições de drinques é o Cantinho do Frango, restaurante que tem no cardápio mais de 450 marcas de cachaças das mais diversas regiões do País. "O nosso foco é valorizar o regionalismo, por isso demos um destaque grande para a cachaça. Ficamos orgulhosos de ter uma bebida tão nossa", considera o diretor do restaurante, Caio Napoleão.

Criação do Cantinho do Frango, o drinque Maranguape mistura hortelã, gengibre e cachaça FOTO: KID JÚNIOR

Essa variedade toda influenciou os responsáveis pelo bar a criar o drinque Maranguape. A bebida também tem o destilado como base e leva ainda campari, suco de laranja, xarope de hortelã e espuma de gengibre. A mistura é servida em copo de cobre, o que dá ainda mais personalidade. Além dessa opção, a cachaça também pode ser apreciada no Rabo de Galo, drinque mais forte que leva bitter, cynar, xarope de hortelã e espuma de gengibre na finalização.

Multifacetada

Versátil, a cachaça ganha ainda mais valor ao ser inserida em um drinque, variando assim as formas tradicionais de consumo. A opinião é da sommelier Marbênia Gonçalves. Segundo a especialista, as composições podem variar de teores mais leves até outros mais fortes, envolvendo vários tipos de bebidas como uísque e cerveja. "As pessoas associam muito a cachaça ao alto teor alcoólico, mas quando acrescentam ervas e frutas, por exemplo, ela ganha um sabor totalmente diferente", desmistifica.

A especialista vai dar dicas de harmonização durante o evento Terra da Cachaça, que acontece no Shopping Iguatemi até a próxima segunda-feira (16), em celebração ao dia nacional da bebida, ocorrido no dia 13 de setembro. A programação conta com palestras sobre a composição das bebidas e formas de harmonização e consumo, além de exposições de rótulos.

Para não errar na harmonização, Marbênia adianta: cachaças mais puras, como as pratas, combinam com alimentos leves. Versões premium e reserva pedem pratos estruturados e condimentados. "Cachaças envelhecidas e encorpadas ficam bem com sobremesas, tortas, compotas e até o famoso cafezinho".

Com apelo à curiosidade, brigadeiro de cachaça de jambu é servido com uma formiga saúva FOTO: MATEUS MONTEIRO

Na pâtisserie Sablé Diamant, não tem opções de cachaça para acompanhar os doces, mas existem pratos que são feitos tendo a bebida como ingrediente. O primeiro deles é o brigadeiro de cachaça de jambu.

A iguaria é produzida com infusão da bebida, leite condensado e creme de leite, finalizada com uma formiga saúva que, por incrível que pareça, dá um sabor de capim-santo à sobremesa em razão de um preparo específico.

"Decidi fazer esse brigadeiro com a formiga, porque o jambu provoca formigamento na boca. Os ingredientes e a própria formiga têm um apelo de curiosidade muito grande e várias pessoas pedem", explica o chef Felipe Cicconato.

A inusitada criação está na lista de produtos da pâtisserie que conta ainda com um bombom licoroso composto de cachaça. É nada mais que uma esfera de chocolate envolvida pela bebida. Quando o doce é mordido, a bebida escorre pela boca. Mais um exemplo de que, tão brasileira, a cachaça não escapa da nossa criatividade na hora de consumi-la.

Serviço

Colosso Fortaleza

Rua Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n, Edson Queiroz. De quarta-feira a sábado, de 12h a 0h. Domingo, das 12h às 20h. Informações: (85) 98160.0088

Cantinho do Frango

Rua Torres Câmara, 71, Aldeota. Segunda a quinta-feira, das 10h às 16h. Sexta-feira, das 10h às 22h30. Sábado e domingo, das 9h às 19h. Informações: (85) 3224.6112

Sablé Diamant

Rua Dr. José Lourenço, 1414, Aldeota. Terça-feira a domingo, das 11h30 às 20h30. Informações: (85) 3051.5074