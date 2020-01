Artes em fios se destacam na área de decoração

As artes visuais têm conquistado, a cada dia, um lugar cativo na intimidade do lar. Produções criativas como a gravura, o bordado e a escultura em arame se consolidaram como objetos de decoração e movimentam um mercado que envolve do pequeno ao grande empreendedor artístico.

Da escolha do local de casa onde o objeto artístico será posicionado à história que envolve cada obra de arte, os consumidores têm demandado peças decorativas em sintonia com seus gostos e sua memória afetiva.

Voltado para design, mobiliário, arquitetura e consultorias de decoração de interiores, o Studio Sabiá é um dos empreendimentos do ramo, em Fortaleza. A criação da empresa trabalha com madeira reflorestada e de demolição. Dentre as especialidades artísticas do Studio, se sobressai a técnica de String Art, um bordado na madeira com linhas de crochê de pregos galvanizados.

Desde 2017, o Studio Sabiá é dirigido pela socióloga e jornalista Cinthya Oliveira (55). "Desenvolvemos coleções inspiradas no mar, terra e ar; valorizando aspectos da cultura nordestina. E também criamos peças com inspiração em artistas como Tarsila do Amaral, Paul Klee, e outros", detalha ela.

Além do foco em decoração de interiores, Cinthya acrescenta que o Studio Sabiá desenvolve logos e outras peças por encomenda, para casas de praia, pousadas e jardins externos. As criações são vendidas pela internet e pelo circuito de feiras de economia criativa em Fortaleza.

"Cresci em um ambiente artístico, estudei em escolas onde a arte é essencial ao pensamento crítico e incentivei o mesmo universo na educação dos meus filhos. A arte sempre esteve presente como hobby. Mas desde 2017, concilio essa atividade com a minha formação profissional", conta Cinthya Oliveira.

Já para o artista visual Franklin Almeida, 49, a rotina de criar pequenas esculturas de arame começou com quase 40 anos de idade. Desde 2005, ele produz artisticamente, e hoje também vende suas obras por encomenda pela internet e participa da programação das feiras que acolhem artesãos, com a coleção Maré Verdes Arames.

A escultura "Ariana Suassuna em 3D", desenvolvida por Franklin Almeida, ganhou destaque na última Feira Internacional de Artesanato de Pernambuco, em Recife (PE)

Ex-trabalhador de administração, Franklin ganhou destaque na última edição da Feira Internacional de Artesanato de Pernambuco (Fenearte), no Recife (PE), com a arte "Ariano Suassuna em 3D". Além do rosto de personalidades conhecidas, o artesão cria, a partir do manuseio de arames de aço ou dos fios de alumínio, paisagens lúdicas e situações simples do dia a dia.

A Maré Verdes Arames investe em pequenas esculturas feitas em arame, no formato chapado ou em 3D

"Produzo mais sobre o cotidiano, mas as encomendas são diversas: desde animais, como cabeça de boi, carneiros, pássaros, gatos, cachorros, (criação de) rostos de gente famosa e de pessoas da família, entes queridos. No formato chapado ou em 3D", descreve o artista.

Serviço

Studio Sabiá

No Instagram (@studiosabia) e no Whatsapp (85-99955.0103).

Maré Verdes Arames

No Instagram (@mareverdearames) e Whatsapp (85-98721.7682).