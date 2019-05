Aldair Playboy investe cada vez mais no som do 'batidão'

Aldair Playboy, nome forte do gênero batidão, acaba de lançar o EP "Baile do Playboy" com o selo da gravadora Universal Music. Depois de alcançar reconhecimento nacional com "Sinalzinho da Amizade" e "Amor Falso", o cantor mantém a fórmula de sucesso em novo trabalho: arranjos eletrônicos e letras românticas sobre dramas e reviravoltas amorosas.

Com a entrada no casting da Universal Music, Aldair reformulou a banda para inovar no ritmo que o consagrou e revela em entrevista exclusiva ao Verso que acrescentou instrumentos como baixo e teclado, além de backing vocals.

"Hoje, no Brasil, nomes como Ferrugem, Wesley Safadão e Xand Avião abraçaram nosso trabalho. É gratificante você sair de uma comunidade de periferia e conseguir entrar em um eixo nacional, como entramos. Melhor ainda é ver pessoas que você é fã pegando um pouco do seu ritmo e engajando um público", reflete.

As composições "Minha Amante", "Love Quente", "Calma Na Sentada" e "Combate", com participação do MC WM, fazem parte do novo repertório. Destaque para a parceria com o funkeiro paulista MC WM, trabalhada como aposta nacional, enquanto a composição "Minha Amante" deve atingir o público que curte os ritmos sertanejo e forró.

O cantor credita o sucesso do trabalho que vem construindo às letras que contam a vida do povo.

"Falamos o palavreado da população. As pessoas querem se ver nas músicas. Tem música de traição e de amor. O batidão chegou a esse nível com canções como 'Amor Falso'. Não tinha esse ritmo e uma letra boa. Já vi muita gente cantando 'Parabéns Pra Você' com a nossa música", comenta. Atualmente, Aldair trabalha com compositores de todo o Brasil.

Nordestino e digital

Natural da Paraíba, o jovem de 22 anos escolheu o Ceará como local de morada para facilitar o trabalho com a WS Show, empresa do cantor Wesley Safadão.

Há sete meses na Capital, Aldair cumpre agenda intensa principalmente nas cidades nordestinas. Conquistar o mercado local, dominado pelo forró, entretanto, representou um desafio na carreira do paraibano. "Foi uma briga grande para entrar, mas consegui", relembra.

Outra conquista significativa na carreira do cantor foi alcançada por meio das plataformas digitais. Aldair Playboy possui mais de 1,5 milhões ouvintes mensais no Spotify.

Com o hit "Amor Falso", lançado em abril de 2018, o paraibano ocupou os primeiros lugares entre as músicas mais executadas no serviço de streaming. A canção, aliás, foi a mais tocada no Brasil, se posicionando o 12º lugar no ranking "Global Viral 50" da mesma plataforma e esteve entre as 50 na categoria "viral" no Japão, Paraguai, Portugal e Uruguai.

Recentemente, o cantor disponibilizou o single e o videoclipe de "Pode Me Bloquear", que já ultrapassa 9,2 milhões de views no YouTube. Agora é acompanhar!