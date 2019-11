Tendências de mercado devem guiar trabalho na comunicação

Os novos rumos tomados pelo mercado devem guiar o trabalho do novo diretor comercial do Sistema Verdes Mares (SVM). Ligado às mudanças frenéticas que ocorrem no ramo empresarial, Erick Picanço Dias assume o cargo com o objetivo de tornar os veículos de comunicação do Grupo Edson Queiroz ainda mais próximos de seus clientes, oferecendo um serviço diferenciado, o que julga ser uma vantagem competitiva importante.

Com atuação em diversas áreas e em vários segmentos, Erick usará a experiência para compreender melhor este público e atuar de forma arrojada no mercado de comunicação cearense. "O sentimento é de entendê-los para customizarmos mais a entrega, levando uma solução de comunicação um pouco mais abrangente", pontua o diretor comercial do SVM.

O cliente, explica, deve ter atenção total, por isso a equipe realiza análises de cenário semanalmente, com o intuito de acompanhar as tendências do mercado e compreender os problemas de cada investidor para resolvê-los da melhor forma possível.

"Os veículos de comunicação estão mudando. Os smartphones absorvem a atenção da sociedade. E vamos aprimorar a forma de entrarmos no mundo digital. Temos que compreender as tendências de mercado e levar aos clientes produtos diferenciados", ressalta, destacando a redação integrada do SVM também como um indicador do trabalho do comercial.

Estratégias

Para o diretor comercial, as empresas também se preocupam com a geração de valores, investindo em medidas que trazem cultura e boas condições para todos. "O capitalismo social tem um propósito: ele dá retorno para a sociedade e também para o cliente. Acontece um resultado amplo, não só o ganha-ganha financeiro", afirma.

De acordo com Erick Picanço Dias, no Setor Comercial do Sistema Verdes Mares, os profissionais dos veículos de comunicação - impresso, rádio, TV e online - atuam juntos, lógica organizacional que, para ele, dá a possibilidade de a equipe traçar um cross-selling, estratégia de venda cruzada que foca em oferecer produtos e/ou serviços a mais aos clientes.

O método gera mais retorno para a empresa e oferece ainda melhores soluções para resolver as necessidades dos investidores.