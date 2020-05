Retomada deve ter início no dia 8 de junho, com sete dias de transição

O governador Camilo Santana anunciou que o plano de reabertura da economia cearense será anunciado hoje, com "a previsão de retomada gradual e responsável de algumas atividades, e em algumas regiões". A retomada, contudo, não deverá ser imediata, com o Governo do Estado estabelecendo um período de sete dias de transição para que alguns setores da economia possam voltar às atividades. Essa fase de mudança contaria com uma nova prorrogação do decreto de isolamento social e com análises dos indicadores relacionados aos casos do novo coronavírus no Estado.

Sendo assim, o início da reabertura da economia no Estado, previsto inicialmente para o dia 1º, deverá acontecer no dia 8 de junho, considerando a melhora dos indicadores da área da saúde relacionados a contaminações, internações e óbitos causados pela covid-19.

Além disso, uma fonte que participou da reunião entre a equipe do Governo e empresários sobre o plano disse que os setores liberados serão acompanhados das cadeias produtivas, o que deverá dividir os segmentos da economia.

Entre os negócios que poderão operar na primeira fase do plano de reabertura estão salões de beleza e barbearias; indústrias de confecção e toda a cadeia produtiva relativa, como comércios relacionados ao segmento; empresas da construção civil, comércio de material de construção, imobiliárias, e empresas de locação de imóveis; além da indústria do couro e a cadeia produtiva referente a este segmento.

O anúncio do plano de reabertura deverá ser feito pelo governador Camilo Santana ainda na manhã desta quinta-feira (28), segundo a fonte ouvida pela reportagem. O plano deve ter quatro fases.

Comércio

Sobre o retorno das atividades do comércio, que deverá ser liberada apenas em etapas posteriores, o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), Freitas Cordeiro, disse estar insatisfeito, mas considerou a medida como positiva. Segundo Cordeiro, é importante ressaltar que algumas empresas poderão abrir já na primeira fase da operação.

Contudo, ele afirmou não concordar com o plano que separa a abertura do comércio por segmento e defende que o projeto contemplasse todo o setor de uma vez só. "Para a FCDL, é claro que o material do Governo é muito técnico, muito bem feito, mas é muito complicado. Não é disso que precisamos. Precisamos de mais objetividade", disse.

Saúde

Em publicação nas redes sociais, o governador Camilo Santana voltou a reforçar a importância das medidas de isolamento social para conter a propagação do novo coronavírus no Ceará. Ele ainda ressaltou que todas as decisões do Estado estão sendo guiadas pelas análises dos especialistas da área da saúde.

"Reafirmo que todas as medidas são respaldadas por estudos e avaliações de nossa equipe de profissionais de saúde, que continuará acompanhando, dia a dia, a evolução dos números, e nos orientando em todas as tomadas de decisão. Vidas em primeiro lugar", destacou o governador Camilo Santana.

Construção

Já o empresário da construção civil e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), André Montenegro, disse que recebeu a notícia da prorrogação do decreto com a previsão de afrouxamento das regras para determinados segmentos da economia de forma positiva.

Segundo conversas com empresários do setor, Montenegro confirma que a perspectiva é que o Governo do Estado prorrogue o decreto de isolamento social no próximo dia 1º de junho, mas liberando alguns setores da economia em seguida.